VIK-målvakten besviken på formen – inte längre bäst i serien: "Det skiter jag i"

Samuel Ersson har gjort succé under sin debutsäsong i VIK. Men under de senaste omgångarna har målvakten släppt in 15 mål på fem matcher och blivit passerad i toppen av målvaktsligan.

Något han dock inte lägger någon större vikt vid.

– Jag ska vara en vinnande målvakt. Resten skiter jag i, säger Ersson.