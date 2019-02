Timmen kvar till deadline – då plockade FAIK in förstärkning inför avslutningen: "Fick in extern sponsor"

Det såg inte ut som att Fagersta AIK skulle förstärka laget något innan fredagens övergångsdeadline.

Men med bara ett par timmar kvar till deadline, efter lagets match mot Lindefallet, dök ett tänkbart spår upp.

Det slutade med Hedemoras toppback Emil Persson tog klivet över till FAIK.

– (Sebastian) Varjomaa har spelat ihop med den här killen i Hedemora och börjat känna lite på honom. Så han skickade ett sms och Emil sa ”ja, men låt mig få duscha och sådär”. Så klockan blev väl runt elva, där, så vi messade lite och ringde och pratade med honom, berättar FAIK:s sportchef Stefan Persson och fortsätter:

– Sen fick vi in en extern sponsor, som sa att han lägger in någon krona. Vi sätter inte klubben i några såna situationer fast det inte rör sig om några jättesummor. Men han gick in med någon krona i inkomstbortfall och reseersättning.

Den i FAIK som har klart bäst koll på Emil Persson är just lagets tränare Sebastian Varjomaa. FAIK-tränaren spelade med Persson i Hedemora säsongen 2013/14, och har också fått se backen på nära håll under lagens möten den här säsongen.

– Vi får in en tvåvägsback som är lite starkare offensivt än defensivt, anser jag. Han är duktig med puck och ganska rörlig. Vi kommer ha stor nytta av honom offensivt, tror jag, säger Varjomaa.

I en rätt välmeriterad backbesättning med spelare som Martin Forss, Samuel Blücher och Mathias Wiklund blir Persson den näst äldsta backen. Varjomaa tror att Hedemorabacken blir ett viktigt tillskott på isen – men också en viktig del i att bredda truppen.

– Det är ju en duktig back. Samtidigt har de backar vi har gjort det bra, men vi blir lite bredare och får in lite puckskicklighet. Det blir ju att vi skyddar oss själva från skador. Vi har haft en del skador. Dennis Persson spelar inte mer den här säsongen, han har haft strul med hjärnskakningar, och Alexander Bjurman blev skadad senast. Vi måste skydda oss om vi ska till playoff, säger Varjomaa.

Med två omgångar kvar av grundserien ligger FAIK på andra plats, med playoffplatsen helt i egna händer. Och både tränare och sportchef tror att det kan bli en lång och rolig vår för laget.

– Ja, men jag tror det. Först ska vi ta oss till playoff, sen blir det jävligt tufft där i bäst av tre. Sen vet vi ju inte om vi blir tvåa eller trea och vilka vi får möta, men jag tror det blir en rolig avslutning, säger Varjomaa.

– Jag kan väl säga så här, att skulle vi få med oss resultaten nu till att börja med och sen även i playoff så det blir en kvalserie, så med respekt för de andra lagen tror jag vi ska kunna vara med och tampas där. Jag tror inte vi blir ett stryklag i en kvalserie. Får man behålla alla spelare skadefria har vi ju sett vad det betyder, säger Stefan Persson.