Hon kämpar för att våga gå ut: ”Vet inte vem som är farlig”

Lm Johnsson, 35, lider av social fobi. Det innebär att man har en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer.

Hon drar tydliga paralleller till pandemin om sitt mående och menar att pandemin går att jämföra med hur hennes liv varit de senaste tio åren.

– Du kan inte avläsa om en människa är smittad och jag känner samma sak när jag går ut. När de sedan kommit för nära och är framför mig, då är det redan för sent, säger hon.

Att ställa upp på en intervju är en psykisk påfrestning för henne och har krävt extra ångestdämpande. Oron finns där ständigt över att bli kritiserad och distraherar henne från samtal.

I hennes värld är det som att hon ständigt vandrar med en kritiserande apa på axeln. Inne på fiket där vi möter henne beställer hon en läsk. Den ”lilla” handlingen triggar och tankarna börjar att cirkulera.

– Hon kändes så trevlig och allt jag gjorde var att köpa en läsk för 25 kronor. Så dåligt av mig. Jag borde ha köpt något mer eftersom att hon gav så bra service. Jag vet, det är fullkomligt onödiga tankar och jag vet att det inte påverkar henne men så här är det, hela tiden, säger hon.

När hon gick i grundskolan utsattes hon för mobbning – något hon ser som grund till den sociala fobin.

– Jag levde under en enorm stress under många år. Mobbning och utanförskap göra att man ständigt är på sin vakt och kroppen ställer in sig på överlevnad.

– När jag väl fick en egen ytterdörr som jag kunde låsa började hjärnan att slappna av och jag kunde landa i allt som hänt. Men i stället kunde inte hjärnan hantera det ”normala” och därför började den att se hot överallt.

Det är inte förrän i dag, när hon tittar i backspegeln, som hon förstår hur allt hänger ihop med hennes tidigare erfarenheter.

– I början var det så pass jobbigt att man fick koppla in boendestöd för att jag var så rädd. Jag var rädd för allt och alla, även om förståndet sa annat så gick det inte.

Hon beskriver hur det känns:

– Om vi tänker oss att man har blodsockerfall. Samtidigt hittar man inte nycklarna för att man har bråttom hem. De två tillsammans, men gånger tusen.

Att hamstra livsmedel har hon gjort under många år. Det var värre i början, men beteendet finns kvar.

– Man hamnar som i en ond spiral och den ena rädslan göder den andra. Jag hamstrar fortfarande för att jag är rädd att jag en dag känner att jag absolut inte kan gå ut igen.

Vissa dagar kan gå åt till att sitta och tänka på om hon gjort rätt eller fel. I dag har hon sin taktik för att hantera fobin, men precis som för oss många, har även hon bra och dåliga dagar.

– Att hitta på trygghetsgrejer är ett sätt att hantera det här på. Vet min omgivning att jag tycker det är jobbigt blir det också enklare att hantera.

Hon förstår att folk bemöter henne med ett ”det är väl bara att släppa det. Gör det för din skull”, men det är inte bara och bara.

– För om det bara hade varit att släppa det hade jag gjort det för länge sedan. För det här är utmattande. Psykisk ohälsa är inte lätt.

Lm Johnsson har inte haft någon sysselsättning under hela sitt vuxna liv. Hon drömmer om att jobba med ungdomar för att hämma psykisk ohälsa, men tyvärr står hennes eget mående i vägen.

– Men jag ska ta mig dit och jag har viljan. I höst ska jag börja arbetsträna.

Värst är det när hon blir behandlad som mindre vetande. Vilket hon stundtals berättar att hon blir.

– Det känns som att en rullstol körs fram och man ber mig sitta trots att jag säger att jag kan gå. Jag är socialt kompetent, jag har ett fungerande intellekt. Problemet är bara att jag inte kommer ut.

Är det något hon lärt sig av sin irrationella skräck så är det att många har förutfattade meningar, inte bara om fobier, utan psykisk ohälsa i det stora hela.

Lm försöker ständigt utmana sin fobi. Ett ärende om dagen är det som gäller. Och hon kan exempelvis tvinga sig själv att bara köpa en mjölk, i stället för ett dussin.

Ensamheten är dock ett faktum och hon är tacksam över att hon ändå kan uppskatta sitt eget sällskap, men ibland blir det för mycket.

– Det kan bli jävligt ensamt. Särskilt när man vill men inte kan.

