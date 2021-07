Hund som bitit ihjäl två hundar i Sala ska omhändertas

Anmäl text- och faktafel

Den ena hunden, en pudel, attackerades på Anna Lindhs plats den 19 juni. Den avled innan veterinär hann uppsökas. Den andra hunden attackerades i centrala Sala den 15 juli. Den avlivades hos veterinär samma kväll på grund av sina skador. Polisen i Sala kontaktade Länsstyrelsen som är den myndighet som har möjlighet att fatta beslut angående den attackerande hunden. Detta har nu gjorts.

– Ja, vi har fattat ett beslut om omhändertagande av hunden och var i kontakt med dess ägare under gårdagen. Han kommer att lämna in hunden hos Länsstyrelsen i Västerås under dagen, berättar Angelica Nordström som är administratör på Länsstyrelsen.

Vad kommer att hända sedan?

– Vi kommer att göra en vidare utredning. Det kommer att göras en veterinärbesiktning och en mentalbesiktning av hunden.

Har någon från Länsstyrelsen hittills träffat hunden?

– Nej. Däremot har vi sett foton på den.

Har ägaren tillstått att hans hund bitit ihjäl två mindre hundar i Sala?

– Ägaren har inte tillstått att hans hund bitit ihjäl två hundar, men han har medgett att det är hans hund som bitit de två mindre hundarna.

Vad brukar det vanligtvis fattas för beslut när en hund på kort tid bitit ihjäl flera andra hundar?

– Det kan jag inte uttala mig om eftersom det inte finns någon standard. Varje fall är unikt, säger Angelica Nordström.