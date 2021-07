Under måndagsmorgonen vid 8-tiden fick polisen in ett larm om ett inbrott på en veterinärmottagning i Sala. Någon har tagit sig in genom ett fönster på baksidan av byggnaden och stulit narkotikaklassade läkemedel.

– Personalen märkte inbrottet när de kom till jobbet på morgonen, säger Daniel Wikdahl hos polisen.

Polisen har spärrat av platsen för teknisk undersökning.