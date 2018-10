Skön revansch efter storförlusten – när nyförvärvet fortsatte på fina inledningen: ”Inte lika mycket press”

Efter tunga 5–14 hemma mot Iksu senast var det ett revanschsuget Rönnby som på lördagen åkte västerut för att ta sig an SSL-nykomlingen IBK Göteborg.

Och det blev aldrig något större snack om saken. Efter första perioden hade Rönnby visserligen bara ett mål upp, 3–2, men när de tryckte på gasen i början av andra hade Göteborg ingen chans att hänga med.

3–2 blev till 8–2 på bara 13 minuter i den andra perioden – och då gjorde ett tröstmål för Göteborg ingenting.

– Jag tycker vi gör det bra från start till mål. Vi spelar enkelt, vi spelar ett stort spel och håller mycket boll. Det är en nyckel, att vi håller mycket boll. Varje byte när man kommer in har vi redan bollen, då behöver man inte ligga och försvara så mycket, säger tvåmålsskytten Therese Gustafsson till Sporten efter matchen.

Den tredje perioden i matchen blev helt mållös, när Rönnby kontrollerade händelserna och såg till att tryggt spela av de sista 20 minuterna.

– Jag tycker det kändes stabilt i slutet. Vi gör inga mål, men det var aldrig hotat eller nervöst heller. Det kändes bra hela tiden. Vi har lite lägen vi kan göra mål på men som inte sitter, men vi spelar bra, säger Gustafsson.

Det var just Therese Gustafsson som satte igång Rönnbys stora forcering i den andra perioden när hon satte 4–2, sitt andra mål för matchen, bara 25 sekunder in i mittakten. Det målet innebär att hon nu gjort fyra mål på lika många matcher i säsongsupptakten. För nyförvärvet som är plockad till Rönnby just för att sätta bollen i nät är det givetvis en fin start.

– Alltså, det är klart det är en bonus. Jag har fått in fyra mål och lite assist, så det är skönt i sig. Sen är vi ett lag som har många olika målskyttar i varje match. Det är kul att vi så fort har fått upp så många som gör mål. Jag gillar ju att göra mål, det är klart, men jag känner inte lika mycket press att göra mål som jag kanske gjort tidigare, säger Gustafsson.

Förra säsongen i Telge stod Therese Gustafsson på egen hand för mer än en fjärdedel av lagets mål, med 26 fullträffar av Telges totalt 97. I Rönnby har hon inte på samma sätt pressen på sig att leverera mål varje match om möjligheten till vinst ska finnas, något som hon tror kanske undermedvetet kan påverka hennes spel positivt.

– Ja, kanske lite. Det är nog mest i bakhuvudet det ligger. I Telge tänkte jag inte heller att jag måste göra poäng, men det är en annan känsla i själva spelet. Jag kan känna att jag ”bara” gjorde en poäng i dag, men vi vinner ändå. Det är så jäkla skönt att bara luta sig tillbaka på att andra också kan göra det. Det är inte så mycket jag tänker på det, men det är skönt att ha i bakhuvudet.

Matchfakta/SSL

IBK Göteborg–Västerås Rönnby IBK 3–8 (2–3, 1–5, 0–0)

Första perioden: 0–1 (8.42) Therese Gustafsson (Lisa Söderlund), 0–2 (9.16) Angelica Nordfeldt (Sofia Olander), 1–2 (10.42) Moa Rylander (Pernilla Hermansson), 1–3 (13.19) Elin Björkman (Karin Nygren), 2–3 (17.35) Linnie Ahlberg (Josefine Andersson).

Andra perioden: 2–4 (0.25) Therese Gustafsson (Anna Wiman), 2–5 (5.41) Lisa Söderlund (Anna Wiman), 2–6 (7.02) Jonna Sjöberg, 2–7 (9.45) Felicia Forsmark (Linnea Nilsson), 2–8 (13.46) Linnea Nilsson, straffslag, 3–8 (13.48) Victoria Wallenstam (Amanda Svanström)

Tredje perioden: –

Skott: 23–27

Utvisningar: Göteborg 1x2, Rönnby 0x2

Publik: 176