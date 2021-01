Insändare: Adamskören – en viktig traditionsbärare

Apropå Adamskörens 30-årsjubileum:

Det är glädjande att Manskören (”Adamskören”, som kören heter idag), fortfarande är aktiv i sin viktiga roll som traditionsbärare. Manskören är Salas äldsta aktiva, profana musikorganisation. Det bör kanske också påpekas, att äldre salabor lätt kan erinra sig att manskörssång har existerat under en lång följd av år. Verksamheten har dock under åren delvis upphört eller varit nedlagd.

Lite historik. Sala Manskör har sina rötter i Ordensbröderna, en organisation grundad år 1901 av medlemmar i en godtemplarorden samt Sala Dubbelkvartett.

Sala Manskör bildades under sommaren 1909 och hette ursprungligen ”Salaavdelningen av Västmanlands sångarförbund”. En notis i Sala Allehanda fredagen

11 juni 1909 beskriver en manskör som under ledning av musikdirektör Björling medverkar vid en konsert. Kören medverkar under åren vid sångarfärder/fester inom landet, framträdanden i Norge, Danmark, Finland samt vid Valborgsmäss, Svenska Flaggans dag 6 juni, konserter, framträdanden på äldreboenden, sjukhus och Bellmansspelen på Väsby Kungsgård etc.

Repertoaren är i huvudsak traditionell: patriotiska sånger, folkvisor, vårsånger, Bellmanvisor samt även större körverk verk av: E.Grieg, A.Söderman och J. Brahms

”Altrapsodin”(körverk som framfördes vid Manskörens 75-årsjubileum 1984 tillsammans med Sala Orkesterförening). Dirigenterna har mestadels varit organister eller kommunala musikledare. Redaktören på Sala Allehanda, F. Norén, känd musikprofil, ledde kören några år under 40- och 50-talen.

Dirigenter har varit bl.a: C. J. Björling 1909-1932, H. Jansson 1945-1950, G. Petterson 1959-1961, R. Ottingius 1962-1964 samt E. Hallnäs 1974-1985 m.fl.

Det är glädjande att ”Adamskören”, som manskören heter idag, fortfarande är aktiv i sin viktiga roll som traditionsbärare.

Jag hoppas att verksamheten återupptas igen efter den ofrivilliga paus som pandemin (covid-19) orsakat och önskar kören lycka till inför kommande framträdanden.

”Sången ädla känslor föder”

Herbert Aldenbjörk