Insändare: Bryggan vid Järndammen

Det finns en handikappbrygga vid Järndammens norra del som Sala kommun gör reklam för med bilder på reklam/infoblad om Sala, men de har givit Sala OK tillåtelse att ha bommen stängd! Sala fiskevårdsförening har sett till att det är aktivitet där runt sjön nästan dygnet runt då Sala OK inte har så många aktiviteter där per år. Hur kan då Sala kommun vara med om att den allmänna vägen dit ska vara stängd? Hur ska en rullstolsbunden kunna ta sig på egen hand till bryggan för att få njuta av naturlivet Sala kommun gör reklam för?

Fiskare

