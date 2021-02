Insändare: Frågor till kommunalråd Anders Wigelsbo (C)

I din roll som kommunalråd, vilket är kommunens högsta förtroendepost, så vilar många olika uppgifter på dina axlar. En av dessa uppgifter är att Du och övriga förtroendevalda skall vara kontaktbara gentemot samhället. Detta förstärks dessutom på kommunens hemsida där det framförs att både dialogmöten, mailkontakt och möjlighet att sända in medborgarförslag är positivt. Dessa möjligheter utgör en grundsten för ökad förankring av kommunens verksamhet och politiska beslut.

Hur ser det då ut i verkligheten?

Du är väl medveten om att boende vid Norrängen i Ransta ett antal gånger och på olika sätt försökt att få till ett dialogmöte. Kommunens svar, från dig och andra politiker, är en ”kompakt tystnad”. Detta bäddar givetvis för olika tolkningar och som oftast blir negativa. Jag skall i sammanhanget ge en eloge till både Socialdemokraterna och till Salas Bästa som omgående tog en kontakt med mig för ett dialogmöte.

Frågeställningar och synpunkter har vi tvingats att framföra både genom insändare och olika medborgarförslag. Att använda dessa kommunikationsvägar på grund av att vi inte får en respons på ett önskat möte är både skamligt och förvånande.

Utifrån planerna för Norrängen ställer jag därav följande frågor till dig i rollen som kommunalråd och företrädare för Centerpartiet:

Varför väljer Du att inte följa kommunens egna riktlinjer om kontakten med medborgarna och då vår önskan om ett dialogmöte?

Varför vill Du inte svara på mitt mail och inbjudan till dialogmöte?

Varför presenterar ni uppgifter som jag vid jämförelse med landet i väster skulle kalla ”fake news” om grunddata kring Bältarhagen dess pausning?

Varför avser kommunen och Centerpartiet bryta mot lagar och rekommendationer:

Miljöbalken och byggnation på åkermark?

Varför följer man inte Plan och bygglagen och gör en miljökonsekvensutredning inför uppdraget till planarkitekten?

Varför avser kommunen att inte följa Trafikverkets rekommendationer om skyddsavstånd till bostäder från järnvägen?

Varför är det inte genomfört en riskbedömning om panncentralen och byggande av intilliggande bostäder?

När det sedan kommer till kommunala vallöften så profilerade sig Centern i valet 2018 för att kommunen måste öka sin självförsörjningsgrad.

Anser Du att ökad självförsörjning i kommunen och i Sverige förstärks genom att bygga bostäder på åkermark?

Vad vill Du säga till mina barnbarn och nästkommande generationer som i klimatförändringarnas spår, med höjda vattennivåer, varmare klimat samt en befolkningsökning får allt mindre åkermark att odla på?

Rolf-Anders Kindberg

Anmäl text- och faktafel

Svar direkt:

Tack för dina frågor Rolf-Anders.

Utrymmet att besvara frågorna är begränsat, men här är ett kortfattat svar:

Detaljplaneprocessen kring såväl Bältarhagen som Norrängen i Ransta följer Plan- och Bygglagen, och erforderliga miljökonsekvensbeskrivningar görs inom ramen för planarbetet. Planen för Bältarhagen lyfts dessutom fram i olika sammanhang som föredömligt utformad just vad gäller att ta hänsyn till miljökonsekvenser tidigt i planarbetet.

Samrådsprocessen är även den reglerad i plan- och bygglagen, och har följts. Planen för Norrängen har som bekant ännu inte kommit ut på samråd.

Det är alltid viktigt att göra rimliga avvägningar för markanvändningen vid exploateringar. Värdefull åkermark ska absolut bevaras, men det kan finnas delar av marken som passar mindre väl in i brukandet, och då kan vara lämplig för exploatering. Just denna avvägning lägger Sala kommun stor vikt vid, och det framgår tydligt av den översiktsplan som är under framtagande. I Ransta har kommunen förvärvat åkermark, som inte kommer att bebyggas till sin helhet. Förvärvet ger möjlighet att låta Ransta tätort växa varsamt norrut, och förtäta området mellan befintlig bebyggelse och de verksamheter som är lokaliserade vid järnvägen. Det finns dock ett antal utmaningar med att bebygga nära befintlig järnväg, som behöver hanteras i en plan. Det är också huvudorsaken till att planen inte är färdig.

Självklart är dessa frågor lättare att besvara i dialog. När detta svar publiceras har en sådan inbjudan skickats till dig. Jag ser, tillsammans med Erik Hamrin, fram emot att besvara dina frågor djupare vid det tillfället.

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande