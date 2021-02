Insändare: Hur räknar Salas kommunalråd?

I en artikel i SA den 5 februari så påstår Anders Wigelsbo att 100 nya invånare (förutsätter då att dessa också arbetar och faktiskt drar in skatt, det vill säga riktiga pengar till kommunen) innebär att Salas kommun skatteunderlag ökar med cirka 20 miljoner kronor (strax under 200 000 kronor per person och år).

Hur kom du fram till den beräkningen?

Min dotter på 13 år räknande fram att om det ska vara sant så ska årsinkomsten i medeltal för dessa 100 nyinflyttade vara 606 060 kr med den kommunala skattesatsen 33,19 procent.

Men, säger min 13-åriga dotter, detta är ju inte heller riktigt sant. I den kommunala skattesatsen ingår det 10,88 procent som går till "Regionen" och detta kan ej räknas in i Sala kommuns skatteunderlag.

Det betyder, herr kommunalråd, att endast 22,31 procent av inkomsten för tjänst tillfaller Sala kommun.

Så slutsatsen från min dotter är att om det ska tillkomma 200 000 kronor i skatteunderlag från en ny invånare i Sala kommun så måste alltså årslönen för denna invånare vara 896 459 kronor i medeltal.

Tänker du dig att de nya invånarna till Sala kommun ska, i medeltal, ha en månadslön på över 74 705 kronor?

Tillåt mig tvivla.

Du kan ju alltid ta in min dotter som rådgivare, om det blir lite krångligt och svårt? Lönekrav för min dotter är i nivå med dina beräkningar, det vill säga strax under 900 000 kronor i årslön.

Din beräkning går inte ihop för Silvervallen, inte ens i närheten! Försöker du lura dig själv eller Salas invånare?

Enligt www.ekonomifakta.se så är medianlönen i Sala kommun 274 970 kronor i årsinkomst för 2019, det vill säga en månadslön på 22 914 kronor, vilket resulterar i ett bidrag till Sala kommuns skatteunderlag med 61 345 kronor per år och person.

1+1 = 7

Anmäl text- och faktafel

Svar direkt:

Tack för frågan! Det är roligt att du och din dotter gör samhällsekonomiska beräkningar, för jag tycker att man alltid ska försöka se det större perspektivet.

Möjligen föreligger det en viss begreppsförvirring här. Skattekraften, alltså skatteunderlaget i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång, per invånare i Sala kommun är (enligt SCB) 196 597 kronor för 2021. Det är alltså ett medelvärde för alla invånare i alla åldrar, och inte samma sak som slutlig skatt. Det är inte heller samma sak som skatteintäkt för kommunen.

Vid räkneexemplet med 100 nya invånare på Silvervallen ger det alltså ett ökat skatteunderlag (återigen, inte samma sak som skatteintäkt) om 19 659 700 kronor per år.

I statistiken särskiljs inte kommunalt, statligt och regionalt skatteunderlag när man räknar skattekraft per invånare. Fördelningen mellan statlig, regional och kommunal skatt påverkas ju även av andra faktorer såsom andel skattebetalare som når över gränsen för statlig inkomstskatt med mera.

Måttet skattekraft är väldigt användbart när man gör bedömningen om en samhällsekonomisk investering är långsiktigt lönsam eller inte, vilket jag alltså anser att exploateringen av Silvervallen är.

Sala kommun behöver långsiktigt sett tillväxt för att ha en stabil ekonomi. Den måste ske i form av fler invånare och högre andel av kommunens invånare som har ett arbete att gå till. Om du och din dotter vill veta mer om hur jag resonerar och räknar är ni varmt välkomna att höra av er till mig!

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande