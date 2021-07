Insändare: Imponerande föräldrar i Västerfärnebo

Åtskilliga gånger under det senaste året har jag förundrats och imponerats av vårdnadshavarna på Västerfärnebo skola.

Ständiga anpassningar till pandemin har behövt göras under det läsår som passerat. Vid minsta symptom har barn hållits hemma, vid smitta har hela familjen satts i karantän. Som förälder har man inte kunnat besöka sitt barns skola; utvecklingssamtal har hållits digitalt och föräldramöten, skolavslutningar och Lucia-firanden har ställts in/ genomförts utan föräldrar på plats. För att minska smittspridningen har många dessutom minimerat sina barns tider på fritids och under december (när mellanstadiet gick över till fjärrundervisning) slöt föräldrarna upp och hjälpte till att lösa även detta på ett föredömligt sätt. När personalen varit hårt pressad (med få på plats och stor brist på vikarier) har föräldrarna visat stor förståelse för de olika lösningar som behövt göras.

Nu är det sommarlov, och jag hoppas att ni föräldrar njuter av det tillsammans med era barn. I augusti startar ett nytt läsår och förhoppningsvis får vi se mer av varandra under det kommande läsåret. Tills dess vill jag bara framföra ett stort och hjärtligt TACK för allt ni gjort, ni är guld värda!

Anna Berglind, lärare Västerfärnebo skola