Läste just om hur mycket elände som följde med spontancruisingen på Valborg i Sala. Är inte ett dugg förvånad, det finns ju en anledning till att Valborgscruisingen skett under ordnade former de senaste åren.

Så det som skedde bör Salapolisen ha varit förberedd på, anser jag.

Elaka Arne

