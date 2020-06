Insändare: Kom gärna med egna idéer

Svar på insändaren "Sala innerstad - en enda stor parkering?" (SA 26/6).

Man undrar om det är värt att bemöta någon som vill vara anonym. Men jag säger så här:

Visst kan det verka rörigt med lastbilar inne på gågatorna, men betänk då att verksamheterna i vår levande stadskärna måste fungera på ett smidigt sätt. Ja, det är inte bara varor som ska in i butikerna. Butikerna måste även se till att forsla bort saker till återbruket.

Att gnälla utan att själv ha någon idé om hur man kan lösa detta problem och dessutom inte stå för det är lite illa i sig, kan jag tycka.

Varubilarna kommer oftast in under förmiddagarna och det är fritt på gatorna efter detta. Ska de parkera på de smala gatorna utanför centrum? Då är risken stor att dessa blockeras då man ska ut med stora pallar som skall dras hela vägen från gatan i fråga och upp för kanter in på gågatorna.

Visst går det att stå rätt bra på trottoaren på Kungsgatan som en del gör, men då blockerar man den med. Så vilket sätt är då bättre än nuvarande sätt att få leveranserna ut till våra butiker?

En annan tanke som någon hade är att få in lite vanlig trafik på gallerians sida och få några parkeringsplatser där. En tanke jag hade lite svårt för först men kanske ger detta lite mer liv i centrum, utan att förta något av centrums lugna gångstråk. Finns bra exempel på en sådan lösning på andra håll har jag sett. Det kanske är något för Salas politiker att ta sig en funderare på.

Mats Köbin, en som står för sina åsikter och tål genomtänkt kritik

