Insändare: Översvämning i källaren efter vägarbete

Under hösten 2016 arbetade man med förbättring och asfaltering av vägen mellan Saladamm och Jugansbo (utanför Sala). Man gjorde ett grundligt förarbete och bytte ut massor av rör under vägen, men man glömde röret som går under vägen från min fastighet och som avvattnar hela min tomt och allt är byggt i början av förra seklet. Jag har en gammal tvättstuga vars avlopp är konstruerat att rinna ut ditåt. Tvättstugan används inte längre men sedan åtgärderna av vägen har jag börjat få rediga översvämningar i den källaren. Jag misstänker att något hänt med utloppet på grund av de tunga maskinerna som låg på då och det blev verkligen olyckligt att man glömde just detta rör som är så viktigt för hela min fastighet.

I år fick jag vatten uppåt halvmetern i källaren och det lönar sig inte heller pumpa ut då hela tomten är konstruerad rinna bort under vägen. Allt rinner tillbaka direkt om jag inte får det över på andra sidan.

Siv Adermalm

Anmäl text- och faktafel