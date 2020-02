Insändare: Skolbarns rättigheter i Sala kommun

Det indikeras att skolverksamheten kan få neddragningar i Sala kommun. Besvärligt läge för våra politiker. Jag vill uppmärksamma alla föräldrar till skolbarn och särskilt föräldrar till skolbarn med särskilda behov att nu vara på sin vakt. När det är brist på resurser i form av pengar i Sala kommun så letar våra kompetenta folkvalda politiker efter lösningar som inte alltid är effektiva eller genomtänkta. De som alltid får stå tillbaka vid neddragningar inom skolverksamhet är de svagaste skoleleverna som behöver extra stöd. Behovet av stöd till särskilt utsatta skolelever är stort i Sala kommun och denna grupp tenderar att öka i antal.

Att höja skatten verkar inte vara något alternativ för de partier som styr Sala kommun i dag. Då återstår det enbart att sänka kostnaderna. Alla grundskolebarn har rätt till stöd för att möjliggöra undervisning och tillgodogörande av sin utbildning. Skollagen är extremt tydlig på denna punkt och det gäller oavsett vilken ekonomi som råder i en kommun. Det finns inte ens tolkningsutrymme i den svenska skollagen för vilket stöd skolelever inte har rätt till.

De krav som ställs i den svenska skollagen uppfylls inte i dag i Sala kommun till 100%. Det finns skolelever som behöver extra stöd och det stöd som de har rätt till tar alldeles för lång tid att efterleva. Det kan gå år innan resurser sätts in till elever som behöver extra stöd inom Sala kommun. Detta är under all kritik och får konsekvensen att eleven inte går i skolan, inte genomför programmet för sin utbildning och uppfyller inte kraven och riskerar att få en negativ påverkan för resten av denna elevs liv. Detta är ingen bra start i livet.

Skollagen är så stark i den meningen att fullmäktige i Sala kommun har ingen legitim rätt att inte följa svensk skollag till 100 procent. Om det krävs en skattehöjning på flera procent för att uppfylla de krav och rättigheten som gäller för skolelever, enligt svensk skollag, så har inte våra beslutande lokala politiker i Sala kommun något annat alternativ än att genomföra denna skattehöjning.

Nu är det dags för våra högre tjänstemän och lokala politiker i Sala kommun att lyfta sig själva och visa ledarskap och uppfylla svensk lag, i form av en av de viktigaste lagarna, skollagen.

Vad som händer om Sala kommun inte uppfyller den svenska skollagen återkommer jag till i ett kommande inlägg.

Svensk skollag ska upprätthållas

