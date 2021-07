Insändare: Uppskattar kommunen lärarna?

Under året som gått har vi lärare i Sala fått vara mer kreativa än vanligt. Med pågående pandemi har vi jobbat, dag ut och dag in. Utan att kunna hålla avstånd i trånga skolor, fått gå över till delvis fjärrundervisning, haft vissa elever i klassrummet och vissa med via datorn.

Vi har anpassat oss, ändrat i planeringar så att det ska passa för fjärrundervisning och vänt ut och in på oss själva för att lösa undervisningen och samtidigt hjälpa elever nå målen.

För detta trodde vi nog att vi skulle få ett tack när semestern nu kom och vi, ganska slutkörda, gick på semester, men istället var det helt tyst. Är det för mycket begärt av kommunen att ge en eloge till lärarna som slitit under året? Inte så mycket som ett tack fick vi. Så här behåller man inte sin personal.

Besvikna slutkörda lärare

