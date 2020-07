Insändare: Varför vill Sala Allehanda förminska människors oro?

Än en gång vill Sala Allehandas och Mittmedias ledare förminska och avfärda människors oro för den allt mer grova kriminella utvecklingen i Sverige. Inte för att SA:s ledare har någon större tur beträffande tidpunkten av det senaste försöket. Samma dag som tidningen publicerar ”Varför är vi så rädda för att gå ut på kvällen?” (SA 24/7) rapporteras det om ännu en överfallsvåldtäkt samt skottlossningar i Sverige (Aftonbladet 24/7). Samtidigt ställer sig Matilda Molander frågande till varför just kvinnor i synnerhet avstår från att gå ut ensamma på kvällen.

För även om ledaren hänvisar till BRÅ om att vissa brott, så som cykelstölder, är lägre i de flesta av Västmanlands kommuner jämfört med rikssnittet, avstår ledaren från att nämna BRÅ:s egen statistik om att under den senaste tioårsperioden har de anmälda våldtäkterna mot kvinnor/flickor ökat med 43 procent.

Att Sveriges, och även Västmanlands, kvinnor upplever oro och obehag att vistas ensamma utomhus är förståeligt. Våra myndigheter och politiker har under lång tid visat sig oförmögna att vända denna utveckling. Ledaren menar dock att vi medborgare har ”ett eget ansvar för tryggheten där vi bor” och menar käckt att kvinnor helt enkelt ska ”ta väninnorna under armen och gå ut”. Vad kvinnor utan ”väninnor att ta under armen” ska göra lämnar ledaren osagt.

Ledaren påpekar även att ”otryggheten är också extra stor hos personer med utländsk bakgrund och hos lågutbildade”. Kan det vara så att dessa människor ofta bor i de områden som kallas för utsatta eller särskilt utsatta områden? Områden som polisen själv behöver extra förstärkning för sitt arbete och kännetecknas av risk för att utsättas för våld i offentlig miljö?

Tycker ledaren att de som bor i dessa områden har ett eget ansvar för tryggheten där de bor eller gäller det de som bor i andra områden? I vilka områden rekommenderar SA:s ledare ”de mest rädda” äldre kvinnorna att gå ut på kvällen?

Oavsett visar ledaren en häpnadsväckande arrogans och likgiltighet för människors utsatthet. Att avstå från att referera till BRÅ:s statistik om den allt mer grova kriminaliteten i Sverige är åtminstone en förbättring i jämförelse med tidigare ledarskribenter som har uppgett saker som går stick i stäv med BRÅ:s statistik. Den 6/12 2019 ”Därför är SD:s svartmålning falsk” (Fagersta-Posten) valde Mittmedias ledarskribent att helt enkelt påstå att ”det dödliga våldet minskar. Detta är fakta” när det dödliga våldet i Sverige, enligt BRÅ, har ökat konstant sedan 2012.

Mittmedias tidigare redaktör Sakine Madon menade (Expressen 16/1-2016) att journalister ”vinklar för att inte gynna SD” och att ”fakta har utelämnats för att undvika skada för samhällsutvecklingen”. Det skulle vara olyckligt om dylika överväganden skulle påverka SA:s ledare. Den kriminella utvecklingen i Sverige och dess konsekvenser är för allvarliga för att begränsa debatten på grund av partipolitiska sympatier eller brist av dessa. Så länge våra rättsvårdande myndigheter ej klarar av sina uppdrag, och regering och riksdag är fortsatt oförmögna att åtgärda detta, kommer kriminaliteten att fortsatt öka och otryggheten att tillta.

Det är bra att föreningar vill bistå för ökad trygghet med nattvandringar, men inga civila engagemang kan ersätta statens ansvar och medel för att hålla tillbaka kriminaliteten. Däremot kan, som SA:s ledare nämner, kommunalt anställda ordningsvakter ingripa mot brott, och med sin närvaro minska människors utsatthet för brott, och därmed öka tryggheten.

Det skulle vara utmärkt om ledarskribenten skulle kunna använda sitt inflytande för att Västmanlands kommuner skulle kunna införa dessa. Sverige har ett av EU:s minsta antal poliser i jämförelse med sin befolkning. Och kanske EU:s minsta antal poliser i jämförelse med brottsfrekvens och dess allvarlighetsgrad. Kanske kommunala ordningsvakter skulle kunna bidra till att Sveriges folk skulle kunna åtnjuta den polisiära närvaro andra EU-medborgare har.

Om SA:s ledare skulle lyckas övertyga Västmanlands kommuns politiker att anställa väktare skulle det kunna öka tryggheten. Att förminska och avfärda människors oro ökar däremot inte tryggheten. Det visar även på en häpnadsväckande arrogans och likgiltighet för alla oss västmanlänningar som oroar oss för Sveriges allt mer eskalerande kriminella utveckling.

Eythor Hilmarsson, Hasselapedagog

Människors oro ska inte förminskas, men den ska heller inte förstoras. Självklart finns det risker med att röra sig utomhus. De måste tas på allvar. Men vår rädsla måste också stå i proportion till hur stor risken är att bli utsatt för ett brott. Annars begränsar vi våra liv mer än vad som är nödvändigt.

I Västmanland är risken att bli utsatt för brott lägre än i resten av Sverige, ändå är västmanlänningar räddare än svenskar i allmänhet för att gå ut på kvällen. Som jag skriver i ledaren så har kommun och ordningsmakt ett stort ansvar för att se till att människor känner sig trygga i samhället. Men det räcker inte med ordningsvakter och poliser för att skapa trygghet.

Ska vårt samhälle kännas tryggt krävs också att det rör sig människor på gator och torg. De människorna kan inte vara några andra än vi som lever och verkar här.

Matilda Molander, ledarskribent SA

