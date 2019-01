Fiberinstallation eller historien om ett rövarkapitalistiskt projekt

”Sista chansen till kampanjpris”, ”Ta chansen”, ”Beställ senast den …” Ja, lockropen var många och ton­läget högt. Här gällde det att hinna med i svängarna om man inte skulle vara ohjälpligt ute ur leken. Marknadsföringskonsulter skulle ha blivit imponerade oavsett om säljaren hette Sala Heby Energi (SHE), SalaNet eller Svenska Stadsnät.

Men låt oss ta det från ­början.

Året var 2006 och jag ­investerade i fjärrvärme. ­Fiber var aktuellt redan då och en av aktörerna var SHE. Senare tog företaget SalaNet över SHE:s bredbandsengagemang och erbjöd installation och grävning av fiber genom en imponerande aggressiv marknadsföring. Underförstått gällde det för oss Salabor att inte vara bromsklossar i nödvändig teknikutveckling utan att snabbt teckna oss. Priset skulle ju dess­utom ständigt skjuta i höjden.

Som många av mina­­ ­grannar tecknade jag avtal. Man vill ju inte vara en broms för stadens utveckling. I mitt fall ingick jag avtal under 2017. Samtidigt med underskriften upphörde SalaNets intresse. Det försvann så till den grad att det i princip var omöjligt att komma fram till företaget såväl per telefon som per ben. Det sistnämnda eftersom det vid mitt besök satt en lapp på Sala­kontorets ytterdörr att man ­under öppettiden fanns på kontoret i Enköping.

Tiden gick men när in­formationen ”Vår fiber ger ett bättre läge” kom i brevlådan väcktes på nytt förhoppningarna. Texten var en fyndig slogan när SalaNet såldes till Svenska Stadsnät. Underbart, tänkte jag, eftersom läget för oss beställare inte kunde ha ­varit sämre. Sedan började tiden gå och det fyndiga budskapet blev nog till en bumerang.

Hoppet tändes tillfälligt genom ännu ett brev i juni. ”Äntligen hade man kommit i gång” och vi skulle löpande få information.

Därefter kom ett brev ­under maj 2018 att Svenska Stadsnät blivit en del av ­Telia Sverige AB. Telia skrev att de såg fram emot att få koppla upp oss. Det gjorde ju jag och sannolikt alla andra beställare också – Telias och våra intressen sammanföll alltså. ”För dig som kund blir det inga förändringar”, skrev man vidare och detta skulle dessvärre komma att besannas med råge.

Sedan blev det på nytt tyst. Genom ett telefonsamtal fick jag häpnadsväckande höra att man väntar på kommunens grävnings­tillstånd. Det finns dock en hemsida med aktuell information just för mitt område Sala centrum. Det var där jag skulle hålla mig informerad. Kan hända menade man, i stället för att lyckas komma fram på telefonen.

Eftersom hunden Axel ofta skall ut och kissa så passade jag på att spana efter installatörer och visst jag såg en och annan vit skåpbil, dock med glesa mellanrum. Någon större aktivitet kunde jag inte se. Men oroad – nej hemsidan uppgav att ”Vi beräknar att kunna vara ­klara med samtliga anslutningar den 31 december 2018”.

Tyvärr verkar Svenska Stadsnät ha glömt bort ­inloggningskoden till sin hemsida eftersom det nu är 2019, och det står fortfarande ”ska vara klart 2018”. ­Något annat tycks inte ha hänt, men det kommer väl ett nytt brev, kanske med ännu ett nytt fräscht bolag.

Jag kan ju inte frigöra mig från misstanken att vi beställare som tecknat överens­kommelser mest är ett antal avtal – en påse kunder som representerade ett avskrivningsunderlag och ett kapital som kan köpas och säljas. Den där brådskan, det där med att fullgöra ­avtalet med oss beställare tycks ­vara av underordnad betydelse. Eller vad säger SHE, SalaNet, Svenska Stadsnät och Telia Sverige AB?

Och vad säger Sala kommun som jag förgäves försökt engagera och som ­borde ha ett intresse av oss kommunalskattebetalares infrastruktur?

Claes Björkstedt och hunden Axel

