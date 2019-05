Insändare: Varför ska vissa vara ett nytt kvittofrälse?

På senare tid har det avslöjats riktigt märkliga turer kring var riksdagsledamöter har skrivit sig för att kunna ta ut maximala ersättningar för "dubbelt" boende. Eller kreativt Vänstertänkande med EU-traktamenten.

Man undrar vart den moraliska kompassen tagit vägen hos många riksdagsledamöter och även höga tjänstemän.

Bara för att man KAN få ut extrapengar så borde man avstå från sådant trixande om man vill vara trovärdig och inte spä på politikerföraktet.

Om man har dryga 65 000 kronor i månaden i arvode plus alla resor gratis och många andra förmåner som vi vanliga inte har en chans att få så borde det räcka till. En enkel betald övernattningslägenhet i Stockholm borde duga.

Många som jobbar i Stockholm men som bor i Dalarna bor i husvagn i veckorna. Dessa personer får kämpa för att få behålla sina traktamenten när skatteförvaltningen ställer alla frågor ner på nivån inköp av toapapper.

Att skriva sig i sommarstugor som dessutom inte är vinterbonade eller har plogad väg på vintern känns bara som om man tänker så här: Det som inte är direkt olagligt är fullt tillåtet.

Nu kommer vi till det riktigt kreativa. Vänsterpartisten Malin Björk sitter i EU-parlamentet och får en lön på dryga 90 000 kronor i månaden plus kontorsbidrag på 45 000 kronor i månaden. Vänsterpartiet tar ut en partiskatt på dryga 60 000 kronor per månad till partikassan så för att jämna ut detta har väl någon vänsterjurist kommit på en riktigt perfekt lösning. Skriv dig i Bryssel och ta ut fullt traktamente 3 000 per dag när du åker bort till Sverige och jobbar där.

Det här trixandet stöder partiledaren Jonas Sjöstedt när det gäller partikassan men gud nåde den privatperson som skulle göra detsamma. Då kommer röda fanan fram direkt. Tala om dubbelmoral.

Erbjud alla utsocknes riksdagsledamöter en fri övernattningslägenhet i Stockholmstrakten och ett SL-kort så är vi av med detta traktamentsfiffel. Vill man ha ett annat boende får man ta mellanskillnaden själv. Vi vanliga dödliga måste spara vartenda kvitto för att få tillbaka utlägg eller kunna få igenom avdrag i deklarationen. Varför ska vissa vara ett nytt kvittofrälse?

Nej, om man stiftar lagar och regler som gäller andra måste man leva efter dessa regler själv.

Eric Thorsell, Möklinta

