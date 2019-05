Insändare: Vi ska vara stolta över vår historia i Sala

Vi har under våren i sju artiklar i SA kunnat ta del av Sala silvergruvas fascinerande historia från 1000-talet fram till och med 1500-talet. Det har varit en intressant och givande läsning. Dokumenterade fakta, forskningsrön varvat med sägner och anekdoter samt livfulla illustrationer har gjort läsningen spännande och underhållande.

Vi har till exempel fått lära oss att vikingar funnits i våra trakter, då vattennivån var 5 meter högre. Vikingaskatten i Möklinta med denarer från romartiden. Första malmbrytningen ( järn och silver ) på 1000-talet i liten skala på gårdarna. Brytningen tog fart under 1400-talet för att nå en topp under Gustav Vasas tid med brytning av 3-4 ton rent silver per år.

Gustav Vasa behövde pengar till att betala Hansaskulden och till mynttillverkningen. ”Svea rikes skattkammare”

Gruvbyn var på den tiden en populär ”storstad” och dess invånare välbärgade. Tidigt handlade man med mynt. Fanns sjukstuga, många pubar, horhus… Brott bestraffades hårt.

Det var ett litet axplock ur dessa artiklar. Vi som salabor ska vara stolta över vår silvergruva och dess historia. Känns viktigt att all den kunskap vi fått ta del av i artiklarna ej får falla i glömska. Särtryck att dela ut i skolorna och till nya salabor? Turistbroschyr? Historievandringar i gruvområdet?

Tack till er ”ett gäng nördar” , som ni själva kallar er!

Jan Eriksson

Jan-Erik Johansson

