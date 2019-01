I den rådande villervallan om regeringsbildningen är det väl enklast att C och L släpper omröstningen fri i sina riksdagsgrupper, om högst 20 ledamöter ur C och L röstar mot Löfven blir han statsminister nästa vecka under det rimliga antagandet att V lägger ner sina röster, med minst 21 emot blir det Kristersson i stället veckan därpå (om inte några ledamöter ändrar uppfattning igen).

Thorsten Schütte

