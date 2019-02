Nya tjusiga lokaler – till vilken kostnad?

Det vore intressant i dessa besparingstider att få veta varför Sala kommun ser sig tvungen att återigen renovera och bygga om lokalerna på Rådhusgatan 4, bottenvåningen.

Lokalerna hyrdes under cirka 15 år av Sala Allehanda och då de flyttade till nya lokaler, byggdes de om till någon förvaltning inom kommunen. De användes en kort tid, sedan flyttade förvaltningen ut och lokalerna stod tomma under en tid innan en omfattande, långdragen och "tjusig" ombyggnad gjordes under hösten/vintern.

Måndagen den 4 februari stod det också en lastbil från ett välkänt företag med kontorsmöbler som specialitet utanför.

Vad har detta kostat oss skattebetalare? Och hade man kunnat använda dessa pengar till något annat, kulturskolan kanske?

Christina Berglind, skattebetalare och kulturkonsument

Anmäl text- och faktafel