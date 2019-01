SHE: "Vi har hållit vår del av avtalet"

Svar till "Fiberinstallation eller historien om ett rövarkaptalistiskt projekt", SA den 18 januari.

Claes Björkstedt uppmanar bland annat SHE, Sala Heby Energi, till att besvara: ”Den där brådskan, det där med att fullgöra avtalet med oss beställare tycks vara av underordnad betydelse”.

Vi försöker förstå våra kunder och hur vi kan förbättra oss. Därför kontaktade vi Claes Björkstedt med anledning av insändaren.

Vi startade ett fiberbolag som vi sålde till Lidén data 2010 och har sedan dess inte varit aktiv inom området. Därför var vi fundersamma till att blandas in i ett sammanhang kring fiberinstallationer, försäljningsmetodik och att inte hålla avtal.

När vi kontaktade Claes per telefon berättade han att han är nöjd med fjärrvärmeleveransen och att vi har hållit vår del av avtalet SHE haft med Claes.

I insändaren berättar Claes att han valt att installera fjärrvärme från oss och vi blev fundersamma om det var något i det samarbetet som inte hade fungerat.

Vi försöker alltid leva upp till avtal och även leverera i tid. Vi är en lokal aktör som lyssnar på våra kunder och om vi gör fel försöker vi hantera det på ett professionellt sätt som gör att vi kan ha ett fortsatt förtroende.

När det gäller det missnöjet Claes Björkstedt uttrycker kring fiber och försäljningsmetodiken har det i dag ingen koppling till SHE, vilket Claes håller med om.

Det vi uppfattade vid samtalet med Claes var att han hade förhoppningen att SHE skulle ha satt hårdare villkor på nuvarande aktörer i samband med försäljningen av fiberverksamheten för snart 10 år sedan. Det var anledning till att SHE fick en släng av sleven.

Maria Karwonen

kundombud SHE

Genmäle till Maria Karwonen, kundombud SHE, om min insändare i SA den 18 januari.

Fiberinstallationen i Sala centrum har många ingredienser. Att Sala Heby Energi (SHE) känner sig utpekad är beklagligt men historien skulle vara ofullständig utan dem.

SHE var första länken i kedjan. Det kanske är så att det hade varit bättre om SHE haft kvar sin ”bredbandsverksamhet”. Då hade kanalisation för fiber kunnat samförläggas med annan grävning i gator med mera och antagligen hade vi som så önskar redan haft fiber. Men nu valde man att sälja sin IT-verksamhet 2010. Orsaken är för mig obekant men gissningsvis bedömde SHE att man som kommunalt företag lagligen inte fick vara verksam inom bredbandsområdet eller ville man helt enkelt tjäna pengar på sin upparbetade verksamhet. Det kan bara SHE svara på och orsaken är väl historia.

Att SHE i min insändare ändå får en liten del av kängan beror, bortsett från att man var första ledet i den kommande kedjan av ”bredbandsföretag”, på att jag och ett okänt antal andra som vid denna tid installerade fjärrvärme också erbjöds samtidig kanalisation för kommande fiber. Det var i sig ett utmärkt initiativ av SHE. Denna kanalisation kom att ingå i priset för fjärrvärmeinstallationen.

SalaNet och Svenska Stadsnät tar nu åter ut kostnaden för den till SHE redan betalda kanalisationen genom att baka in den i ett fast pris för fiber trots att man utnyttjar redan befintlig och betald kanalisation på tomtmark. Detta leder i praktiken till att vi får betala för samma sak en gång till. Visserligen torde merkostnaden för SHE ha varit försumbar, men för tomtägare är det ändå en kostnad och i dag betingar grävning och kanalisation på egen tomt ett pris på över 2 000 kronor. Det är i varje fall den nedsättning av priset som konkurrenten erbjuder vid egen grävning och kanalisation.

Denna dubbelkostnad kan jag i sig stå ut med men den blir naturligtvis en förarglig och fördyrande länk i en irriterande kedja som ännu inte lett till något bredband.

SHE kan inte lastas för att köpare av SHE:s tidigare verksamhet åter tar ut redan betald kostnad men det hade naturligtvis och i den bästa av världar varit tacknämligt om hanteringen av gjorda kanalisationer hade reglerats till förmån för oss konsumenter vid SHE:s försäljning. Man får väl förmoda att befintliga kanalisationer på tomtmark ökade verksamhetens försäljningspris år 2010.

Sammanfattningsvis var SHE med i min insändare endast av den anledningen att man var första ledet i en därefter besvärande kedja. Jag är glad över att SHE – som kritiseras bara i marginalen – svarat och med större intresse väntar jag på de övrigas svar.

För övrigt och i skrivande stund beräknas fortfarande fiberinstallationer vara klara 31 december 2018 enligt Svenska stadsnäts informativa hemsida.

Claes Björkstedt

