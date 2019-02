Staten ska inte ges skulden för Salas dåliga ekonomi

Det talas mycket om Sala kommuns dåliga ekonomi.

Orsaken till att kommunen gått med förlust 2018, efter tre år med överskott, anses bero på att man inte ”samlade statsbidragen man fått under åren 2015–17 i ladorna” så man hade en buffert inför den väntade nedgången av bidragen 2018.

En annan betydelsefull orsak var att kommunens ekonomer hade tappat kontrollen över såväl kostnader som budgeteringen av 2018 års drift.

Det mest tydliga exemplet är att vård och omsorgsnämnden under de första tre åren hade drygt 31 miljoner i överskott från riktade bidrag för invandringen och integrationen. Detta överskott drogs in till kommunens gemensamma kassa, helt enligt reglerna. Men vad man inte tänkte på eller förstod var att överskotten fortfarande behövdes, för kostnaderna för flyktingarna upphörde ju inte 2017. Ingen har förklarat vart de pengarna tog vägen i stället. Det blev en av orsakerna till det stora underskottet i vård och omsorg under 2018.

En annan betydelsefull orsak var att kommunens ekonomer hade tappat kontrollen över såväl kostnader som budgeteringen av 2018 års drift. Kommunstyrelsen fick ett flertal påstötningar om allt detta under våren 2018. Då verkade man inse att något måste göras åt förvaltningens bristande hantering. Man började avskeda ekonomer och andra tjänstemän, men det gjorde ju inte att kommunens driftskostnader minskade. Tvärtom tillkom stora avgångsvederlag till dem man sagt upp vilket spätt på kostnaderna inte bara under 2018 utan även för kommande år.

Situationen har lett till att oppositionen nu vädrat morgonluft och vill påskina att Sala aldrig skulle ha hamnat där vi är om man själv fått styra. Men sanningen är att oppositionen inte en enda gång under åren 2015–17 motionerat om att överskotten måste återföras varifrån de kommit, åtminstone inte i vård och omsorgsnämnden

Martti Kirotar

