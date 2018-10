Läckert powerplaymål gav VIK segern mot Västervik – Ersson storspelade i kassen

VIK kontrollerade den första perioden som startade i ett högt tempo men som mattades efter hand. Alexander Younan hade Gulsvarts bästa läge att spräcka nollan när backen, efter en misslyckad rensning, får helt fritt skottläge framför hemmamålvakten.

Den andra perioden blir betydligt mer händelserik. Men det är hemmalaget Västervik som står för de flesta händelserna och det osar hett ett flertal gånger framför Samuel Ersson i VIK-kassen.

Men tack vare ett powerplay 15 minuter in i mittronden får Gulsvart en chans att komma in i matchen. Och som man tar den. Johan Skinnars hittar Isac Skedung i slottet med en perfekt avvägd passning som den sistnämnde läckert kan styra in högt under ribban. Hans andra mål för säsongen.

I tredje perioden trycker Västervik på för ett kvitteringsmål. Men VIK försvarar sig förtjänstfullt med hela laget och gör det trångt runt slottet. De gånger hemmalaget väl kommer till skott står Samuel Ersson i vägen.

Slutminuterna blir högdramatiska när Västervik tar ut målvakten med mer än två minuter kvar att spela. Men trots hårt tryck lyckas man aldrig forcera in en kvittering. Istället avgör Fredrik Johansson matchen med sitt 2-0-mål i öppen kasse.

Segern är den tredje för säsongen för VIK som därmed avancerar till tiondeplats i tabellen.

Matchens tre bästa spelare:

1. Samuel Ersson, VIK

Vem kan tro att 18-årige Samuel Ersson är inne på sin första seniorsäsong. Han var lugnet självt genom hela matchen och motade hela 33 skott från hemmalaget. Känslan var att matchen kunde ha pågått tre perioder till utan att nyförvärvet hade släppt en kasse. Hans andra nolla för säsongen.

2. Emil Alba, Västervik

De gånger det blev riktigt farligt framåt för hemmalaget var det allt som oftast skyttekungen Emil Alba som låg bakom. Hade Västerviks bästa läge i matchen med ett skott i ribban i första perioden.

3. Alexander Younan, VIK

Backens bästa match i Gulsvart. Fyllde på gång på gång offensivt och var så när att näta i den första perioden. Hittade smarta lösningar i egen zon med sin puckskicklighet.

Matchens hetaste händelse:

Bara en minut efter VIK:s ledningsmål i andra perioden får Västervik ett gyllene läge att kvittera när Filip Suchy snor åt sig pucken på egen blå och kommer helt ren med Samuel Ersson. Men den unge VIK-keepern är blixtsnabb i sidled och håller den Gulsvarta nollan intakt in i periodpausen. En matchavgörande räddning.

Matchens grej

Hemmapubliken hade inte mycket att le åt under onsdagskvällen. Men i början av den andra perioden fick man ändå något att dra på smilbanden åt. Två Västerviksspelare åker ihop i mittzonen och trasslar fullständigt in sig i varandra. Det slutar med att duon glider liggandes över halva isen och klappar om varandra till publikens jubel.

Matchfakta

Västervik – VIK 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)

Första perioden: –

Andra perioden: 0–1 (16.14) Isac Skedung (Johan Skinnars, Alexander Younan)

Tredje perioden: 0–2 (19.58) Fredrik Johansson (Kalle Östman)

Skott: 33–25 (5-8, 16-10, 12-7)

Utvisningar: Västervik 2x2, VIK: 2x2

Publik: 1443