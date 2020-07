James Baldwin x 2: "Jag är inte din neger" – ett land i brand

Som essäist är James Baldwin tidigt mycket mer pessimistisk än vad han framstår som i sina romaner. I samlingar som ”Att vara neger” (1955),”Ingen känner mitt namn” (1961) och ”Nästa gång elden” (1963) formulerar han sina tankar och politiska analyser.

”Att vara neger” betraktas i dag bland den bästa sakprosa som skrivits och en omistlig del av det amerikanska litteraturarvet. Baldwin skildrar hur ”negern”, den svarta människan, är något som skapas i det rasistiska USA. Det nyfödda barnet vet inget om hudfärger och gör skillnad på sig själv och andra, det är samhället som gör ”negern” genom att från första deras första andetag tala om för svarta människor att de är mindre värda och begränsa deras möjligheter och rättigheter. En gång i tiden definierade den amerikanska konstitutionen svarta som en lägre stående ras, inte ens fullständiga människor, och därför inte heller bärare av fullständiga rättigheter. Efter inbördeskriget och sydstaterna tvingades avskaffa slaveriet så infördes delstatliga bestämmelser, så kallade Jim Crow-lagar, för att på olika vis begränsa afroamerikanernas möjligheter att leva i sitt eget samhälle. Sydstaterna höll fast vid sina segregationslagar in på 60-talet till dess de bedömdes vara i strid med konstitutionen enligt den federala regeringen och amerikanska högsta domstolen. I nordstaterna levde rasismen vidare under ytan, om ens det, när Baldwin beskriver sin uppväxt i Harlem är det en berättelse om att hålla svarta människor fast i ett getto av dåliga lägenheter till extremt höga hyror och trakasserier från poliser och vita så fort de råkade gå på gator och områden som inte ”tillhörde” dem själva, de skulle hålla sig till ”sitt eget”. När de svarta flyttar inom USA lämnar de i regel ett getto för ett annat.

En del av att växa upp som ”neger” i USA är att inse sin egen historielöshet. Var i Afrika man har sina rötter är det ingen som vet och det förflutna kan mycket väl vara helt bortsuddat av kolonialismen, samtidigt är inte heller det europeiska arvet det svarta amerikanernas eget, utan något som påtvingats dem av den vita människan.

Baldwin beskriver hur han känt skam över att hans eget folk uträttat så litet, att de vare sig frambringat någon svart Rembrandt eller Dostojevskij. Han underkänner det som skrivits om och av svarta amerikaner, den så kallade ”negerlitteraturen” finner Baldwin sentimental och pamflettartad. Samtidigt framhäver han hur starka afroamerikanerna är, hur de genomlidit både slaveri, segregation och rasism och fortfarande finns kvar i USA outplånade. Baldwin är också stolt över gospeln, bluesen och jazzen, dessa musikstilar som uttrycker den svarta existensen, afroamerikanens erfarenhet av att leva i den här världen. Friheten, desperationen och den otyglade glädjen, vreden och sorgen i musiken handlar om att inte ha någonting, att ständigt vara ifrågasatt, men ändå finnas till och att älska. För Baldwin blir det löjeväckande att höra vita människor att uttrycka sig genom den svarta musiken, känslorna de vill förmedla har de aldrig känt och allt blir förställt och okunnigt.

Harriet Beecher Stowes klassiker ”Onkel Toms stuga” (1852), sägs ha övertygat Abraham Lincoln om att slaveriet måste upphöra, men Baldwin tycker att det är en usel roman full av självrättfärdighet och ett försök att lindra det vita Amerikas dåliga samvete över det levande helvete de skapat. Framför allt saknar den psykologiskt djup, det är en pamflett som inte framställer svarta som riktiga levande människor, utan gestalter ur de vitas groteska fantasier.

En annan författare som får sig en släng av sleven är Baldwins egen förebild och mentor Richard Wright. I självbiografiska ”Black boy” (1945) skildrar Wright mästerligt sin brutala uppväxt i amerikanska södern och sin flykt till Chicago och väg till engagemang i USA:s kommunistiska parti. Han berättar om att lära sig frukta och hata vita människor, men också om det religiösa förtrycket bland svarta amerikaner. För den extremt begåvade Wright blir skolan och läsningen en väg till ett annat liv. Intressant nog är det när han läser den amerikanske journalisten, essäisten och språkforskaren H. L. Mencken som hans ögon för litteraturen öppnas på riktigt. Mencken var djupt influerad av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche och företräde ett egenartat högerpolitiskt program som omfattade vetenskapstro, antireligiositet, antidemokrati och biologisk elitism och han har beskyllts för att vara både rasist och antisemit. Men i Menckens böcker fann Wright bildning och hänvisningar till en rad författare och tänkare och hans värld började växa genom den litteraturguide den vite elitisten erbjöd.

Baldwins kritik riktar sig mot ”Son av sitt land” (1940), Wrights mest berömda roman. Det är den tragiska berättelsen om den 20-årige Bigger Thomas som växer upp i en stor familj i en nedgången enrummare i den svarta stadsdelen South Side i Chicago. Han får anställning som chaufför hos den förmögna familjen Dalton som äger lägenhetshuset han bor i. Obekväm inför det nya sammanhang han kommit till försöker han finna sin plats, och den vänlighet han möter har han svårt att förstå. Han blir förtjust i makarna Daltons dotter Mary, men han kväver oavsiktligt henne när han är rädd för att bli påkommen i hennes rum. Fast därefter visar hans sig vara kapabel till både utpressning och att döda fler människor.

Wright vill berätta om hur Bigger som ”neger” har förutbestämts till ett liv av våld och kriminalitet, men Baldwin hävdar att han blir en stereotyp, att det enda sättet som en svart man kan försöka leva och slå sig fri är genom att göra andra illa.

Wrights författarskap var betydligt mer intellektuellt djuplodat än det först kan verka. Influerad av existentialistiska filosofer som Sören Kirkegaard, Edmund Husserl och framför allt Martin Heidegger, försökte han beskriva den svarta människans erfarenhet att vara i den här världen, i en tillvaro där hennes existens var ständigt ifrågasatt och underordnad de vita. Samtidigt frotterade Wright med samtidens franska modetänkare och trendförfattare som Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre och Albert Camus och talade om att ”negrerna” behövde förberedas för att kunna bli ansvarstagande människor och medborgare. Baldwin hade inte mycket över för samtidens existentialister, deras idéer tycktes vara blodfattiga och världsfrånvända, han ville att människan, oavsett hudfärg, skulle vara närvarande i livet som sådant och att svarta skulle skildras som riktiga människor, med både dygder och laster. Samma kritik drabbar den svenske demonregissören Ingmar Bergman. I essän ”Den nordiske protestanten” (1960) skildrar Baldwin sitt möte med Bergman. Baldwins uppfattning är att svensken är begåvad, men också överskattad, och filmgeniet har en ovana som författargeniet har svårt för, han vill styra hela samtalet och lyssnar inte på andra. På samma vis som Bergmans protestantiskt färgade existentialism avklär de sociala sammanhangen som omger människan i en sorts högstämda borgerliga dramer, fattiga på det som det verkliga livet, blir de intetsägande för de svarta i Amerika.

Baldwin ser i sin samtids vänsterpolitiska och kulturradikala tänkande samma chimär som hos religionen, en sorts överbyggnader som hindrar oss fullt ut leva och älska som människor. Enligt Baldwin försöker religiösa system liksom utopiska ideologier förleda oss från insikten om vår egen dödlighet. Det mänskliga livet är en tragedi, vi förfaller och dör, men det är också det som här och nu för oss samman och gör oss till jämlikar.

Samtidigt uppfattade Baldwin att Wright har rätt i att den svarta människan blir deformerad av samhället, ett skrämmande sorgligt exempel var hans egen styvfar. I ”Att vara neger” porträtterar Baldwin honom, den vuxne mannen som slog och tryckte ner honom som liten pojke, men försöker också göra styvfadern rättvisa och förstå honom. Denne växte upp i det djupt segregerade Södern, det förstörde hans inre och satte en sådan skräck i honom att han med tiden blev paranoid. Styvfadern hade alltid svårt att knyta an till andra människor, att få och behålla vänner och hans barn var rädda för honom och när han försökte närma sig dem eller göra något roligt för familjen slutade det alltid i misslyckande. Med tiden blev han allt mindre efterfrågad som pastor och blev även en ensam människa i kyrkan, hans sjukliga misstänksamhet fick honom till slut att bli rädd för sin egen familj. Att sedan barnsben vara ständigt rädd för världen satte sina spår och dödade människan inom honom långt innan han slutade andas.

Skillnaden mellan svartas situation i USA och Europa är ett annat ämne Baldwin närmar sig. Han uppfattar att européerna fortfarande lever i ett mer traditionellt samhälle där människor kan känna stolthet över sin roll och plats i samhällsordningen, en god kypare är lika beundransvärd som en skicklig skådespelare. I det genomkapitalistiska Amerika gäckar däremot ständigt den mördande konkurrensen och den enskilda människan självförverkligandet kan inte ligga i hennes yrkesskicklighet utan endast i hennes välstånd. I detta samhällsspel kan förstås de svarta som inte kan göra något åt sin hudfärg och ursprung, aldrig spela i något annat än den lägsta ligan.

Även om Baldwin fick uppleva att förväxlas med nordafrikaner av fransk polis under Algerierrevolten, upplevde han att det svarta i Europa alltid var trygga i sin afrikanska identitet och ursprung och alltid erkändes som tillhörande kolonierna, medan afroamerikanerna alltjämt bara var slavars ättlingar. I essän ”Främling i byn” (1955) skildrar Baldwin den egendomliga upplevelsen av att vara den första livs levande svarta människan som byborna i schweiziska Leukerbad fått se. En utbränd Baldwin begav sig till den lilla isolerade alpbyn för att vila ut på en hälsoresort. Barnen sprang kring honom, pekade och ropade ”neger, neger” och i den djupt katolska byn köpte människor ”afrikaner” för att finansiera deras missionärers omvändande av de svarta i Afrika. Leukerbad blir en slags allegori för Baldwins upplevelse av sitt eget hemland, hur han är lika mycket främling som i USA, men att den naiva fördomsfullheten hos de schweiziska byborna är som rasismen i Amerika som de vita försöker gömma undan och tvätta bort från sin blodiga historia. Det låter sig inte göras, det faktum att USA, inte minst sydstaterna, byggt upp sin ekonomi på att förslava och exploatera människor och sedan fortsatt genom att hålla dem fånga i getton och låglönejobb med ytterst få möjligheter att klättra på samhällsstegen, gör just de svarta till en ofrånkomlig och central del av landets historia.

I ”Ingen känner mitt namn” skriver Baldwin om sydstaternas intellektuella som motsäger sig desegregationen. Författaren och Nobelpristagaren William Faulkner, själv barnbarn till slavägare, argumenterade för en mycket försiktig och långsam desegregationsprocess och förklarade att rasismen var så djupt rotad i Södern att den aldrig skulle försvinna. Själv vill Baldwin ge de svarta alla rättigheter omgående. Han hävdar att sådana som Faulkner, trots sina djupa insikter om människan och inte minst sydstatsbon, egentligen inte vill ha någon förändring alls. Men Faulkners, liksom den tysk-amerikanska filosofen Hannah Arendts (som också förordade en långsam eller rent av obefintlig desegregation för att inte destabilisera hela den amerikanska federationen) observation att de svarta alltid kommer att vara en synlig minoritet, att deras utseende egenskap som inte går att integrera eller assimilera bort, fäster sig hos Baldwin och skapar därmed en pessimism. Han inser att rasismens problem aldrig kommer upphöra så länge vita människor i sitt hjärta uppfattar sig vara födda med ett högre värde. Och frågan är om det någonsin kommer att hända.

”Nästa gång elden” kom i en ny svensk utgåva och översättning förra året. Dess titel är hämtad från ”Mary, Don’t You Weep”, en negro spiritual som sjungits sedan före inbördeskriget, som refererar till berättelsen om Noa och hur Gud säger till honom att det inte blir någon mer syndaflod, nästa gång blir straffet för människans synd att världen slukas av eld. Den långa essän inleder Baldwin med ett känslosamt brev till sin brorson där han berättar om familjens historia och hur lika de är varandra och uppmuntrar honom att aldrig någonsin lyssna på det de vita säger om honom, att lita till sin egen erfarenhet av världen och veta vem han själv är och inte godta dem som försöker förminska honom som människan och hans upplevelse av att leva i ett djupt orättvist och rasistiskt samhälle.

Baldwin var en del av medborgarrättsrörelsen, men också utanför och ensam. Han kunde aldrig förlika sig med det hierarkiska klassystem som fanns inom rörelsen, hur den svarta över- och medelklassen var nedlåtande och oförstående inför sina fattiga gelikar och hur de sexuellt avvikande fördömdes på religiösa och moralistiska grunder. Ateisten Baldwins relation till religionen var kluven, han såg hur den både bemyndigade och omyndigförklarade afroamerikanerna.

Baldwin hade höga tankar om Malcolm X, den mest kände av Nation of Islams anhängare, som gjort sig kvitt sitt efternamn eftersom det, precis som för alla andra afroamerikaner, tillhörde de vita som först förslavat hans förfäder. När Baldwin en gång skulle hålla tal i ett sammanhang när Malcolm X närvarande kände han hur dennes blick genomträngde honom, som om han var en svart övermänniska. Baldwin försvarade Malcolm X resonemang om att svarta hade rätt att ta till vapen och göra revolt för att skydda sina liv och sina rättigheter, att vita människor alltid beundrar andra vita som reser sig och slåss för sin frihet, men bara känner fruktan när svarta gör samma sak. Han var imponerad av hur Nation of Islam som ingen annan religiös rörelse lyckades ena svarta och få dem att överge droger och dryckenskap och tillsammans skapa en ansenlig ekonomi, samtidigt fruktade han deras rasistiska teologi där den svarte mannen är Guds avbild, medan de vita är en djävulsk ras som håller dem fångna. Nation of Islam liksom militanta Svarta Pantrarna och även kristna medborgarrättskämpar var också skeptiska till Baldwin på grund av hans sexualitet.

Baldwin blev allt mer uppgiven inför sitt politiska ideal, vilket han allt mer betraktade som en utopi, men han trodde på ett slags socialdemokratiskt Amerika där människor av olika bakgrunder och sexualitet kunde leva som jämlikar. Sett till Demokraternas utveckling är det ändå dithän USA i dag tycks på vara på väg. Samtidigt öppnade Baldwin för identitetspolitikens dilemma, hans egen betoning av svarta amerikaners erfarenhet av förtryck och kan inte ens diskuteras med de vita, men hur ska orättvisans grader kunna bedömas när olika människor framhäver sina egna erfarenheter som grund för kompensatoriska rättigheter och fördelningspolitik? Identiteten som grund för politiken ser vi i dag har en djupt splittrande verkan, inte minst i USA. Samtidigt är det just den förtärande samhällseld som Baldwin varnade för, hans ödestro om att tiden kommer ifatt allt och alla och att förtryck och orättvisa till slut måste falla.

Baldwins författarskap kan beskrivas som vittneslitteratur. På samma vis som ungraren Imre Kertez skildrade det självupplevda helvetet i de nazistiska koncentrationslägren Auschwitz och Buchenwald eller Herta Müller berättar om kommunistiska förtrycket mot den tyska minoriteten i Rumänien så skildrar Baldwin den svarta människans erfarenhet av rasismens USA. Där i ligger det stora värdet i hans författarskap, vittnesmålet ur den förtrycka minoritetens perspektiv.

Under 2000-talet har flertalet Nobelpristagare i litteratur varit just vittnesförfattare. Baldwin gick bort 1987, han mötte ingen ärorik tragisk död som Luther, Malcolm X och Evers, eller ens som John eller Robert Kennedy. Cancern tog Baldwin 63 år gammal och han fick inte leva länge nog för att tilldelas det Nobelpris han så innerligt förtjänade.

