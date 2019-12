Jersenius: Einár är alldeles för stor för populistiska feminister – Musikhjälpen förlorade sin viktigaste röst

CHATT: Protesterna mot rapparen Einárs medverkan i Musikhjälpen – moralpanik eller inte?

”Min Glock vill radera män som en feminist (Ooh)…”

Så lyder strofen i den 17-årige rapparen Einárs (Nils Grönberg) hit ”Nr 1”. Det låg förmodligen mer sanning i den än han själv hade annat. Musikhjälpen hann inte ens dra ingång innan SR:s, SVT:s och Radiohjälpens evenemang belastades med sin egen Peter Handke-gate. Det är dessvärre ett symptom på den vedervärdiga konstsyn som i vårt land sedan länge är vida spridd utanför Sölvesborgs kommungräns, men också den moralpanik som ständigt drabbar de senaste och mest spännande uttrycken för svensk populärmusik. Tyvärr ligger det också i själva Musikhjälpens natur att bjuda in till auktoritära uppfattningar om kultur när just musik ska vara drivmotorn för att samla in pengar till sociala ändamål.

Nu var det populistiskt inriktade feminister och andra moraltanter som väckte en ”storm” i sociala medier mot Einár för att de inte kunde se bortom hans frivola ordförråd. Textrader som ”inga fittor runt mitt bord”, ”dom här hororna är ej på min nivå” och ”livet är hårt men jag krigade fittan ändå” upprörde. Uttryck som konsekvent riktas mot hans många (manliga) belackare och rena fiender eller metaforer för en hård tillvaro.

Kvinnojouren Västerås invände mot Einárs medverkan av skälet att temat för årets Musikhjälen är ”Sex är inte ett vapen”, pengar samplas in för att hjälpa dem som utsätts för sexuellt våld i krig.

Mer anmärkningsvärt är att en statlig tjänsteman, Pernilla Börjesson vid länsstyrelsen, gick i täten för drevet och sträckte sin auktoritet långt bortom den berömda armlängden för att försöka hindra en enskild artist från att medverka i ett sammanhang utanför hennes myndighetsområde. Börjesson skrev i sociala medier att hon ”kräks lite” över att en rappare med en sådan ”människosyn” blev inbjuden till Musikhjälpen.

Arrangörerna försvarade sig helt riktigt med att Einár är en populär artist (bland de största i Sverige) hos P3:s lyssnare och att hans musik passar in i sammanhanget. Hade alla musik som spelas i kanalen synats enligt den politiska korrekthetens allt snävare värdegrund hade förmodligen radiovågorna planat ut för längesedan.

Einár valde att ställa in sin medverkan, liksom en hel del andra engagemang framöver. Det ska inte ha varit kritiken som fick honom att avstå från att vara med och av det hat han är van vid i sociala medier är det nog inte en grabb som viker sig i första taget.

Det är synd att Einár inte medverkar för egentligen behövde Musikhjälpen honom mer än tvärtom, han har precis som de andra nya framgångsrika gangsterrapparna från Sveriges förorter tagit sig fram själv genom sociala medier utan stora skivbolag i ryggen, medan vi i senfärdiga ”gammelmedia” precis har vaknat. Trots att Einár och de andra rappar på svenska har de miljontals lyssningar som får varje artist i ”Så mycket bättre” med åratal av radiotid bakom sig att framstå som fullständigt obsoleta.

Ett av konstens stora värden är dess förmåga att sammanföra verklighetens motsägelsefullhet i ett uttryck, det är sådant som vetenskapen, juridiken eller den ideologiska analysen inte förmår. I sina texter skildrar Einár uppväxten i förorten Dalen utanför Stockholm, en tillvaro av våld, otrygghet och knarklangning, men också glädjen över vänskap, gemenskap och förstås ”kattiga” (snygga) guzzar (tjejer). Han beskrev sitt rika skapande bäst själv i en intervju i Expressen tidigare i år:

”Jag vill visa var jag kommer ifrån. Jag kommer från Dalen och det är det området som har gjort mig till den jag är. Det sker positiva saker där och det sker negativa saker där, man måste visa båda delarna. Man måste ge en bild och visa att det här händer på riktigt här ute. Det finns vapen, det finns droger, det sker skottlossningar. Det är viktigt, man får inte glömma det.”

Precis som de andra rapparna som nu vinner den unga publikens hjärtan ger han autentiskt den poetiska sanningen om det vi även i Västerås blivit allt mer uppmärksammade om, gängvåldet som ständigt skördar dödsoffer i skjutningar, knivdråp och bombdåd. Störst rubriker blir det när kvinnor och små barn drabbas, men i huvudsak är det nu mycket unga män och rent av pojkar med invandrarbakgrund som dödas. Einár berättar om det som sker bortom de alltjämt abstrakta diskussionerna om Sverige har blivit ett farligare samhälle eller inte.

Hans musik har vuxit ur mångkulturens betongmylla. Till härliga samplingar av karibiska och västafrikanska melodier och rytmer samt dansanta beats rappar Einár på en mustig förortsvenska där allsköns språkliga influenser och slanguttryck blandas i en ofta mycket hård jargong som speglar platsen han kommer ifrån. Einár har beskrivit sitt språk som tillhörande en hel kultur, ett sätt att tänka och formulera sig som vuxit fram i ”Orten”.

Ironiskt nog släppte han i fredags en ny högst politisk singel tillsammans med den kristne rapparen och samhällskritikern Sebastian Stakset. ”Inlåst” inleds med att förnamnen på de omhändertagna flickor som tagit sitt liv på HVB-hem blir uppläst och låten skildrar hur samhällets allra minsta far mest illa.

”Ey, min syster är vacker, plus hon är en krigare

Hon är katten i trakten, till och med finare

Tro mig, hela anstalten, hon får den att skina, bre

Vi skickar fett med kärlek för vi känner ditt lidande”

Einár refererar genialt till sin största hit ”Katten i trakten”, en kärleksförklaring till en ”katt” (tjej) som han träffat på samhällets baksida och förälskat sig i. Han ger rum åt en ung kvinnas röst som är någon helt annan än Molly Sandéns och Zara Larssons. För att inte tala om de otaliga kärleksförklaringarna han ger till sin mamma och den skuld han känner för det han åsamkat henne i sitt hårda unga liv. Einár har under året själv bott på ett hem omhändertagen enligt Lagen om vård av unga.

Det är tydligt att svenska medier haft svårt att hantera de fria röster som nu utan filter ljuder från förorterna och berättar om allt annat än det vi vill höra på ett språk som vi dessutom har svårt att förstå. Man kan fråga sig varför Einár med hans gangsterimage vill vara med i ett så städat sammanhang som Musikhjälpen, men det handlar också om att det nu finns en önskan från traditionella medier att krama ihjäl gangsterrappare, i synnerhet ”Sveriges egen Eminem”, den ende av dem som är en kritvit ”svenne”. I sociala medier kan man läsa hur politiker och myndighetsföreträdare tänker sig att en sådan som Einár skulle kunnat ha fostrats på plats om sitt språkbruk och eventuella kvinnosyn, men det är tvärtom de som ska lyssna på honom och den verklighet han skildrar.

Sedan punkens dagar är det den svenska betongförorten som varit platsen för all riktigt spännande svensk populärmusik. Precis som då förstår inte de etablerade medelklassen vad Sveriges mest utsatta och utlämnade ungdomar vill uttrycka när de tar saken i egna händer och formulerar det med sina egna ord. Men det gör deras barn, det är därför Einár var Musikhjälpens viktigaste röst som aldrig tog ton.