Jokern – den mänsklige antihjälten

”I hela mitt liv har jag undrat om jag verkligen finns på riktigt.”

Enligt Penny Flecks (Frances Conroy) journal på mentalsjukhuset Arkham Asylum återfanns hennes adoptivson Arthur Fleck fastkedjad i ett element i deras nedgångna lägenhet utmärglad och blåslagen. Den svårt störda modern omhändertogs för att inte ha ingripit när hennes pojkvän misshandlade pojken så allvarligt att denne fick en permanent hjärnskada. Penny Flecks vanföreställningar går inte ihop med de faktum som myndigheterna presenterade för henne, hon kallar sin pojke ”Happy” och säger att han alltid har varit en så snäll och glad liten gosse.

Som vuxen tycks Arthur (Joaquin Phoenix) inte veta något om det som hände i hans barndom. Han försöker försörja sin sängliggande och svårt sjuka mor genom att arbeta som clown, han får betalt för att locka in kunder till butiker och roa de svårt sjuka barnen på sjukhuset. Samtidigt måste Arthur själv gå till socialkontoret för att få pengar till de sju olika mediciner som håller honom inom normalitetens vidaste gränser. Där får han också träffa en psykolog för vilken han måste visa de allt mer bisarra tankarna och ”skämten” han antecknar i sin dagbok. Det värsta med att vara psykiskt sjuk är samhällets förväntningar på att man trots det ska vara normal, konstaterar Arthur sorgset för sig själv.

Han drömmer om en karriär som ståuppkomiker, men hans mor påpekar nedslående för honom att han måste vara rolig för att lyckas med det. I sopstrejkernas, fattigdomens och gatuvåldets Gotham genomgår han en metamorfos till att bli ett sitt allt sannare jag när lögnerna och villfarelserna skingras. Till slut stramar stadens havererade ekonomi åt hjälpen till de svagaste och när varken mediciner eller psykolog finns att tillgå kliver Jokern fram ur mörkret och ställer sin förvridna gestalt rampljuset.

Genom sin ömma tolkning av den ikoniske superskurken är Phoenix nu närmast garanterad en Oscar för bästa manliga huvudroll. Todd Phillips, som ägnat de senaste 20 åren åt att regissera lättviktiga komedier, har nu plötsligt tilldelats Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig. Han bestämde sig att göra ett helt solitärt verk i det mörka Batman-universumet och har på så vis nu nått det konstnärliga krönet och satt punkt för relevansen av de superhjältefilmer som dominerat 2000-talets publikdragande filmskapande.

I sin vision av Batmans, eller snarare Jokerns universum, för Phillips oss till ett slags alternativt amerikanskt murrigt 1970-tal plågat av ekonomiskt och socialt förfall. I samma anda som Martin Scorsese utforskar Phillips det urbana utanförskapets helvete. Phoenix är tydligt inspirerad av och blir en sorts symbios av Robert De Niros starka gestaltning av den ensamme mannen i den idiosynkratiske Vietnamveteranen Travis Bickle i Scorseses våldsamma drama ”Taxi Driver” och den excentriske och framgångslöse komikern Rupert Pupkin i hans svartkomedi ”King of Comedy” (1983). I ”Joker” förenas den förra filmens expressionism med den senares surrealism och underbart nog medverkar även De Niro själv i filmens som den populäre komikern och programledaren Murray Franklin, en föreställd fadersgestalt som Arthur både beundrar och hatar.

Men Phillips och Phoenix Jokern är också en sammansatt figur som under en kvarts sekel vuxit fram och tagit olika former. Hans mångtydighet har en sådan dynamik och bottenlöst mörker att han inte fullt ut går att begripa.

Jokern gjorde entré i premiärnumret av serietidningen ”Batman” (1940). Den kriminella clownens uppenbarelse var inspirerad av tysken Paul Lenis vackra expressionistiska film ”Skrattmänniskan” (1928), baserad på den store franske romantikern Victor Hugos roman med samman namn, där huvudpersonen Gwynplaine, spelad av Conrad Veidt, som barn får sitt ansikte sönderskuret för att det ska se ut som att han aldrig kan sluta le.

Till skillnad från Veidts sympatiskt tragiske karaktär, är Jokern redan från början en kallblodig psykopatisk mördare. Vid mordplatsen lämnar han spelkortet jokern som sitt signum och han utsätter sina offer för ett nervgift som gör att deras ansikten i dödsögonblicket förvrids i stora leenden. Jokerns brott verkar sakna rationella motiv, eller som Batman uttrycker det: ”De är bara begripliga för honom själv”.

Jokerns skapelse tillskrivs de tre seriekreatörerna Bill Finger, Bob Kane och Jerry Robinson, även om de tre under sin livstid aldrig kom överens om vem av dem som var den egentlige hjärnan bakom den populärkulturella ikonen.

Ambitionen med Jokern var att han skulle vara något annat än en schablonartad gangster. Han skulle bli en återkommande hånleende plågoande till den alltjämt allvarsamme Batman, en motsvarighet till Arthur Conan Doyles mästerdetektiv Sherlock Holmes ärkefiende Professor Moriarty.

Den litterära förebilden låg i romantikens ofta så motsägelsefulla, bisarra och groteska skurkar. De influerades av just Hugos tragiska karaktärer, den vanställde Gwynplaine och den vanskapte puckelryggen Quasimodo i hans berömda roman ”Ringaren i Notre Dame” (1831). Det ger också redan från början Jokern ett drag av ett olyckligt monster, ensam i världen på grund av sin olyckliga natur. Detta drag känner vi igen hos Arthur i ”Joker”, hans utmärglade sjuka gestalt (Phoenix gick ner 26 kilo inför rollen) och oförmåga att komma till sin rätt i det kalla Gotham görs hans karaktär till en tragisk antihjälte i Travis Bickles anda och vi känner till slut sympati för hans hämndlystna blodtörst. På samma vis som Gwynplaine blivit vanställd i sin barndom har Arthur som barn blivit så svårt misshandlad att han hjälplöst kan brista ut i ett egendomligt plågat skratt när han blir orolig, ett ofrivilligt tragiskt leende. Samtidigt ljuder hans högst frivilliga skratt lika livlöst och sjukligt.

Karaktären Jokern blev till i en mörk tid. USA hade kämpat sig igenom en ekonomisk depression med en våldsam brottsvåg som följd och världen hade kastats in i ett nytt världskrig pådrivet av ondskans ideologier.

Redan under 40-talet och fram till början av 70-talet tog hans karaktärsutveckling en helt annan vändning. Han förvandlas till en dumskojig och harmlös pajas som trots att han är skurk också hela tiden vill vinna allmänhetens skratt, precis som komikern eller clownen. Dels berodde det på att myndigheterna satte press på seriekonsten att inte glorifiera våld och sexuell obscenitet, dels var nu skolpojkar den stora målgruppen för serietidningar snarare än unga vuxna. Tiderna var strålande och framtiden lovande, amerikansk ekonomi växte obehindrat och USA ledde kapplöpningen mot månen.

Det var först efter Vietnamkrigets grymheter och oljekrisen 1973 som Jokern återvände till sitt ”sanna” psykopatiska jag. Då hade han i fyra år över huvud taget inte synts till i tidningen och det var serieskaparna Dennis O’Neil och Neal Adams som återuppväckte Jokern och förde honom tillbaka till sitt ursprung. Nu var han återigen en seriemördare som dessutom blivit en ständig gäst på dårhuset med det Lovercraftklingande namnet Arkham Asylum.

Jokerns vansinne tycks omöjligt att diagnostisera och frågan är om det inte bara är en chimär för en alltigenom nattsvart metafysisk ondska. Just denna mörka samtidsskildring av USA som O’Neill och Adams skapade under 70-talet har tydligt inspirerat Phillips i ”Joker”, men också Jokerns utseende. I O’Neill och Adams händer blir Jokern överdrivet lång, smalt och spetsig och i Phoenix avmagrade och bleka gestalt tar sig den vision en realistisk kroppsligt uttryck.

Under 70-talet börjar Jokern en allt längre vandring in i mörkret som också hänger samman med att seriepubliken inte nämnvärt föryngrats utan i stället växer upp och intresserar sig för den vuxna världens allvarsamma teman.

Innan 80-talets slut gör Jokern sig skyldig till att ha dödat Jason Todd, Batmans medhjälpare Robins efterträdare, genom att krossa dennes ryggrad med en kofot och dessutom invalidisera Barbara, Batmans förtrogne kommissarie Gordons dotter. Så småningom skjuter han också ihjäl Gordons hustru Sarah när hon försöker skydda en grupp kidnappade spädbarn från hans urskillningslösa våld.

Under 90-talet får Jokern sin kvinnliga hejduk, Harley Quinn. Hon dyker först upp i den flerfaldigt Emmy-belönade tecknade tv-serien ”Batman The Animated Series” (Mark Hamills röstskådespeleri är en av de bästa Jokertolkningarna någonsin) och har genom Margot Robbies gestaltning nu haft en framträdande roll i filmen ”Suicide Squad” (2016) och huvudrollen i den kommande ”Birds of Prey” (2020).

Harley Quinn är till en början en ung psykiatriker som blir förförd av Jokerns outgrundliga galenskap och underkastar sig honom i ett sadomasochistiskt förhållande där hon ständigt blir utsatt för hans våldsamma nycker. Det är först nu Jokern ger uttryck för någon slags sexualitet, åtminstone gentemot en kvinna. Under sin livstid har han vid tillfällen närmat sig Batmans förförisk med sexuella undertoner. I ”Joker” tar sig Arthurs kärlekskrankhet ett mer sorgligt uttryck i hans vanföreställningars försök att närma sig Sophie Dumonde, en cynisk ensamstående mamma som bor granne med Arthur och tycks förstå hans egensinniga humor.

Utöver Jokerns psykopatiska drag, hans avsaknad av empati och samvete, är något kännetecknande för honom att han tycks sakna ursprung, som om han alltid funnits där som en sorts arketyp och väntat på att blir Batmans partner i en hänsynslös dödsdans. Visst finns det berättelser om vem han är och hur han blev som han blev, men det är många och de tycks förändras från dag till dag. Det förstärker Jokerns oberäknelighet.

Det var först under tidigt 50-tal som den outgrundlige Jokern tillskrevs en första bakgrundshistoria som den maskerade rånaren ”Red Hood”. Denne hoppar samband med att han blir jagad av Batman ner i en bassäng av kemikalier som bleker hans hud, färgar hans hår grönt och hans läppar röda. Genom åren har Jokerns berättat en rad andra motsägelsefulla uppgifter om sin bakgrund, bland annat ska han som barn ha bränt inne sina egna föräldrar och blivit utsatt för våldsamma övergrepp av sin far, men han har också påstått sig vara en långlivad narr från en egyptisk faraos hov som sedan dess ständigt gäckat världen.

I Allan Moores klassiska serieroman ”The Killing Joke” (1988) erbjuds en variant av historien där Jokern till en början är en misslyckad och utfattig komiker som deltar i ett rån för att försörja sin gravida hustru.

Just ”The Killing Joke” är det verk som först och främst inspirerade Phillips när han skapade ”Joker”, här finns en tragisk socialrealistisk bakgrund till Jokerns vansinne, men precis som komikern i serieromanen är den psykiskt sjuke huvudpersonen Arthur en opålitlig berättare, vi kan inte skilja hans vanföreställningar eller rent av lögnaktiga motiv till sina handlingar från det som åtminstone verkar vara filmens ”verklighet”.

Likt forntida trickstergudar, som Hermes eller Loke, tycks Jokern besitta en hemlig, alldeles egen kunskap om sakernas tillstånd och lekfullt överskrider han normer och gränser. Hans funktion är att genom sina brott visa hycklerier i samhällets ordning. Jokern pendlar mellan att vara grymt våldsam och listig till att vara en vimsig lustigkurre. Han tycks sakna etiska begrepp och är skamlös och instabil. Jokerns vanställda yttre avslöjar ett inre kaos.

Men andra har påpekat att serieskapare som Moore gett honom en mindre anarkistisk karaktär och gjort honom mer likt en revolutionär i marxistisk anda. Ur sin egen fattigdom reser sig Jokern och försöker få med sig massorna i sin kamp mot Batman och den kapitalistiska ordning denne försvarar. Detta drag har också Arthur i ”Joker” där han i sitt utanförskap också blir en slags förvriden klasshjälte i strid mot Gothams besuttna etablissemang.

Det finns också en nietzscheanskt tendens hos Jokern, att han likt övermänniskan drivs av sin vilja till makt och vägran att underordna sig den slavmoral som Batman skyddar och pådyvlar. Jokern skapar sin egen världsordning och stiftar sina egna lagar. Han räds inte att besegras och känner aldrig skuld över sitt handlande. Att Jokern tycks sakna ett definitivt förflutet hänger ihop med att han skapar och omdanar sig själv och inte bryr sig om att ångra det förgångna och är ständigt på väg framåt. I ”Joker” följer Arthur sina egna diffusa rättesnören när han inte finner något utrymme eller ges något erkännande i den ordning som råder. Inte heller Arthur tycks känna något samvete, hans illgärningar blir i hans förvridna sinne berättigade, ja, till och med underhållande.

Före Phoenix har åtskilliga stora skådespelare tagit sig an utmaningen att gestalta Jokern.

I tv-serien ”Batman” (1966-1968) , spelas Jokern av Ceasar Romero. Precis som i serietidningen vid den tiden är han mest en löjlig clown, men Romero lyckas inte helt undertrycka Jokerns mörka förflutna och det ger sig till känna i hans ikoniska rått hånfulla skratt. Romero är kanske den som tydligast uttrycker Jokers lekfulla trickstergestalt, på en och samma gång fånig och morbid.

Han förfinar karaktärens drag att vilja fånga allmänhetens kärlek i konkurrens med sin nemesis ”Batman”, den publika Jokerns strävan efter att finna folkets gunst har sedan präglat honom och i Phillips ”Joker” blir han utan att egentligen avsett det en symbolisk ledare för de fattiga när de reser sig mot Gothams elit. Den store kapitalisten Thomas Wayne (far till Bruce Wayne, den blivande Batman) framstår som hela Gothams brukspatron när han säger sig betrakta alla sina anställda som sin familj och samtidigt avfärdar stadens olyckliga fattiga som ”clowner” när de reser sig mot makten.

Det nietzscheanska draget kommer tydligt till uttryck i Tim Burtons bidrag till 80- och 90-talets mörka Jokerskildringar i sin skräckgotiska tolkning av Batmans Gotham i filmen ”Batman” (1989). Här spelar Jack Nicholson Jokern som om han vore född till uppgiften.

I Burtons film får Jokern ett förflutet som gangstern Jack Napier, som också visar sig var skyldigt till mordet på Bruce Waynes (Batman) föräldrar, något som i vanliga fall tillskrivs småtjuven Joe Chill. I Nicholsons tolkning blir Jokern utöver gangster också något av en nihilistisk konstnär av övermänniskoslag. Han vill omskapa världen utifrån sin egen förvridna föreställning och vanställer bland annat sin flickväns ansikte med frätande syra. Samtidigt blir han en naturlig utväxt i filmens Oscarsbelönade scenografi, ett sorts gotiskt storstadslandskap präglat av den tyska expressionismens antinaturalistiska förvridna, oproportionerliga och vassa former och den fascistiska arkitekturens monumentala och nakna stenbyggnader. På samma vis blir Arthur en given mutation och evolutionens nästa steg i ett Gotham drabbat av urbant förfall, butiksdöd, sopberg och eskalerande brottslighet.

Burton förde Jokern och Batman ännu närmare varandra som ärkefiender ömsesidigt beroende av varandras excentriska existenser. I ”Joker” tar Phillips det ett steg till då Arthur och Bruce Waynes eventuella släktskap antyds. Penny lever i den förmodade illusionen om att hennes son är resultatet av en kärleksaffär med hennes tidigare arbetsgivare Thomas Wayne. Hon skickar ständigt brev till sin gamla förälskelse och ber honom hjälpa henne och Arthur ur deras misär, adoptionshandlingarna avfärdar hon med att det förfalskats för att rädda Thomas skinn från en skandal. I Arthurs huvud blir han den orättfärdigt bortvalde sonen, eller ljuger hans mor för honom?

Den utöver Phoenix gestaltning mest hyllade Jokern-tolkningen gjorde Heath Ledger i Christopher Nolans film ”The Dark Knight” (2008). Här blir Jokern en samvetslös terrorist med dunkla motiv. Han pressar Batman och kommissarie Gordon in i allt svårare etiska dilemman till den grad att deras egen moral kollapsar. Bruce Waynes butler Alfred kategoriserar honom som en av de människor som bara vill se världen brinna.

Jokern kan inte ens när han grips identifieras, hans person finns inte i några register och inte heller hans dna. Han själv lämnar olika besked om sin bakgrund, bland annat att han själv eller hans alkoholiserade far karvat så kallat ”Glasgow Smile” i hans ansikte, det vill säga den misshandel som skotska gangsters utför när de skär upp kinderna på sina offer från öra till öra.

Ledger isolerade sig i en månad för att tränga in i den sataniske clownens inre, för att fånga hans skratt och röst, och förde en dagbok i hans namn för att begripa hans djävulska tankesätt. Rollens krävande natur förvärrade Heath Ledgers sömnproblem och han dog samma år blott 28 år gammal efter att ha tagit en kombination av sömntabletter och ångestdämpande medicin. Postumt belönades han med en Oscar för sin insats.

I ”Joker” psykologiserar Phillips och Phoenix för första gången Jokern på riktigt och plötsligt framträder en sjuk människa, som trots hans grymma handlingar är svårt att inte ömma för. Plågad av sin egen absurda och obegripliga existens ställer Arthur sig fråga om hans död inte vore mer begriplig än hans liv har varit. Samtidigt gör filmens stränga realism att varje blodspillan och tår blir till en kännbar förlust för oss, gräsen mellan serietidningens upphöjda fantasivärld och vår bistra verklighet är upplöst. I Phoenix gestalt blir Jokern slutligen mänsklighetens narrspegel.