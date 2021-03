Konstaterat fall av fågelinfluensa i Heby ”Det är det nordligaste fallet hittills”

Anmäl text- och faktafel

– Sångsvanen hittades där jag bor, vid Arnebo i Heby berättar Caroline Bröjer som är biträdande statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Det var en granne till mig som visade mig på en död svan. En räv hade ätit på svanen och huvudet var borta. Den första tanken var att det helt enkelt kunde vara en svag fågel som blivit ett lätt byte för räven. Men prover togs och testsvaret för fågelinfluensa var positivt. Det här är det nordligaste fallet av den här influensatypen som hittills konstaterats i Sverige. De flesta konstaterade fall av finns i Skåne och det är vanligast vid kusterna.

Finns det anledning att misstänka att det finns fler smittade fåglar i Hebytrakten?

– Ja det finns anledning att vara extra försiktig och uppmärksam även om bara ett fall här är konstaterat hittills och det kanske bara rör sig om en enstaka fågel.

För ägare av fjäderfän, tamhöns och alla andra typer av fåglar är det av stor vikt att följa Jordbruksverkets föreskrifter som infördes när skyddsnivån höjdes i höstas.

– Håll höns och andra fåglar inomhus. Något som kan vara lätt att missa är att alltid rengöra sina skor eller stövlar ordentligt innan man går in i hönshuset, särskilt om man nyligen varit ute i skog och mark uppmanar Caroline Bröjer.

Caroline Bröjer uppmanar allmänheten att rapportera in alla misstänkta fall av fågelinfluensa hos döda eller sjuka vilda fåglar på rapporteravilt.se

Kan alla typer av fåglar bli smittade?

– I princip ja, även om det är väldigt liten risk för små tättingar som talgoxar och domherrar. Vanligast är det hos tamhöns och kalkoner.

Just nu är många flyttfåglar på väg hem vilket innebär en kritisk period ur smittosynpunkt.

– Normalt sett brukar det klinga av i april. Varmare väder minskar viruset så vi får hoppas på en tidig vår.

Hur stor är risken att andra arter blir smittade av Fågelinfluensa?

– Det finns inget som tyder på att andra djurslag blir smittade. Det finns ett fall i Ryssland där sju människor blev smittade då de sanerade en hönsanläggning. Det är viktigt med god handhygien då man hanterar sjuka eller döda fåglar. Hittar man en död fågel utomhus bör man aldrig plocka upp den med bara händer utan använda en plastpåse eller handskar uppmanar Caroline Bröjer.

I oktober 2020 kom en nyintroduktion av HPAI främst av typen H5N8 till västra Europa med start i Nederländerna. Utbrottet i Europa föregicks av fall i Ryssland och Kazakstan under sommaren och smittan har återigen spridits till Europa med flyttfåglar. Smitta mellan vilda fåglar och tamhöns kan ske vid utevistelse eller genom att vilda fåglar kommer in i hönshuset, men sannolikt oftare indirekt genom att vildfågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation, utrustning eller smutsiga skor skriver Statens veterinärmedicinska anstalt på sin hemsida skriver SVA på sin hemsida.

Då fågelinfluensan nådde Europa i höstas höjde Jordbruksverket sin skyddsnivå från 1 till 2, något SA tidigare har rapporterat om. Fortfarande gäller skyddsnivå 2, utom i Skåne, Kalmar, Halland och Östergötlands län där man gått upp till skyddsnivå 3.