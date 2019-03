Lista: Sinfoniettan tolkar Avicii, grammisvinnare i jazz, och teater – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 5 mars

19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen: Amanda Ginsburg Quartet. Den svenska vokaljazzens senaste stjärna, vinnaren av Grammis 2019; Amanda Ginsburg, som med sin unika röst skapat lite av en ”ny era” i den svenska kvinnliga vokaljazzen. Hon skivdebuterade häromåret och vann i år Grammis för albumet ”Jag har funderat på en sak”. Hon ackompanjeras av trion Filip Ekestubbe, piano, Ludvig Eriksson, bas, och Ludwig Gustavsson, trummor.

Onsdag 6 mars

12.00, Västmanlands Teater: Soppteater: Selmas samlade vrede. På scen Görel Crona.

12.00–13.00, Växhuset: Thomas "Tjommen" Andersson with friends. Svängig klubbjazz, även med Pär Hettman, Hasse Alehag och Torbjörn Kejiser.

18.00, Västmanlands Teater: Öppen repetition – Florrie. Det är fri entré och ingen biljett krävs.

19.00, Västerås Konserthus, Foajéscenen: Lillördag med Fatboy. Sveriges rockabilly-kungar Fatboy är ett genuint rockabillyband med de bästa countryinfluenserna genren har att erbjuda.

Torsdag 7 mars

19.00, Galleri Wission, Surahammar: Svängig gladjazz med Kjell Fernström och Antti Sarpila. Förr var Missionskyrkan i Surahammar en ofta anlitad och uppskattad konsertlokal, och i dess nya skepnad som konstgalleri möter den en ny vår! Det är i projektet "Ett Kulturliv För Alla" som biblioteket i Surahammar i samarbete med Västmanlandsmusiken arrangerar den här konserten.

Fredag 8 mars

18.00, Västmanlands Teater: Generalrepetition – En världsomsegling under havet. Efter Jules Vernes klassiska äventyrsroman. På scen ser vi Marika Lagercrantz, Mårten Svedberg med flera.

20.00, Västerås Konserthus, Stora salen: Dance Music Symphony – Västerås Sinfonietta. Sinfoniettan tolkar musik av Avicii, Swedish House Maffia, Daft Punk, Aphex Twin och Skrillex, med flera. Bakom Dance Music Symphony står dirigenten och musikarrangören Hans Ek som nu tillsammans med Västerås Sinfonietta framför klubbmusik i ny kostym.

Lördag 9 mars

14.00, KAZ Galleri: Obestämbarhetens lov. Konsert med jazzsaxofonisten Stefan Isaksson och Torbjörn Grass.

17.00, Västerås domkyrka: En svensk Reger och exotiskt gammalsvenskt. Rebecca Hellbom sopran, Amelie Flink sopran, Frida Bergquist mezzosopran, Viktor Johansson tenor, Magnus Svensson piano, Johan Hammarström orgel.

18.00, Västmanlands Teater: Premiär – En världsomsegling under havet. Efter Jules Vernes klassiska äventyrsroman. På scen ser vi Marika Lagercrantz, Mårten Svedberg med flera. Plats: Stora scen.

Söndag 10 mars

19.30, Västerås Konserthus, Stora salen: P-Floyd – Welcome to the Machine Tour. P-Floyd är tillbaka för att framföra Pink Floyds kanske mörkaste och tyngsta album; Wish You Were Here, i sin helhet, med sina egna tolkningar.