Tänk om… Hitler hade vunnit?

Den första som tordes ge sig i kast med en sådan alternativ historieskrivning var den amerikanske författaren Philip K. Dick i ”Mannen i det höga slottet” (1962). Dick tar sin utgångspunkt från utgivningsåret av hans roman, men världen ser förstås helt annorlunda ut.

Femton år har gått sedan Japan och Nazityskland besegrade de allierade och vann andra världskriget. Det råder kallt krig mellan de två segermakterna.

Japanerna sprider sin strikt hierarkiska samhällsordning över den halva av jordklotet de erövrat, men visar samtidigt en oerhörd respekt för lagen och fascineras över de besegrade ländernas kulturer, inte minst den nordamerikanska. De lägger också stora resurser på att modernisera Sydamerika genom investeringar i infrastruktur och bostadsprogram.

Nazisterna har fortsatt att tvinga sin illvilja på världen. Hela Medelhavet har dränerats och dess botten blivit bördiga åkerarealer. Över den afrikanska kontinenten har brunskjortorna farit fram med ett rashat som får självaste Förintelsen att blekna i jämförelse. Jorden är inte nog för deras habegär och nazisterna satsar på att erövra världsrymden genom att anlägga kolonier på månen, Venus och Mars. De reser i jättelika farkoster som utvecklats ur V-raketerna. Men de teknologiska framstegen sker främst inom det militära området. Nazityskland har utvecklat vätebomben, men de första tv-sändningarna för allmänheten är planerade att sändas först 1970.

Men nazisternas vansinnesprojekt stöter på en brutal ekonomisk realitet, rymdfärder och hänsynslösa utrotningskampanjer dränerar Tredje riket som är på väg att kollapsa på samma vis som Sovjetunionen gjorde i vår verklighet.

Führern ligger svårt sjuk i syfilis. Dennes privatsekreterare Martin Bormann har trätt in i hans ställe, men under honom pågår en maktkamp mellan den nationalsocialistiska statsapparatens olika fraktioner, något som kan kasta världen in i en slutlig katastrof.

Det besegrade USA har delats i tre delar. Västkusten kontrolleras av japanerna och östkusten av nazisterna, mellan dem finns en neutral buffertzon längs Klippiga bergen. Men något håller på att hända ibland de brutna förenta staterna.

”Mannen i det höga slottet” ställer oss inför problemet om vad som är verkligt och vems verklighetsbild vi erkänner. Den bittra erfarenheten av andra världskriget och koloniernas frigörelse gjorde just den frågeställningen akut. Det är slående hur pass närvarande Dick var i sin samtid. Upptagenheten vid världskriget och dess ärr är uppenbara i ”Mannen i det höga slottet”, men han gör också kolonialismens och rasismens förtryck kännbart för den vite västerlänningen.

I romanen är rasism ständigt närvarande och förgiftar all möjlighet till mänskliga möten. Japanernas härskande är en självklarhet och amerikanerna och deras kultur betraktas som roande anekdoter. Den kan exploateras för att underhålla de nya herrarnas intresse för exotiska historier som om det heroiska inbördeskriget. Men rasismen finns även mot afroamerikaner som återigen lever i ett slags slaveri och även japanerna själva får uppleva amerikanernas förakt (”de små gula aporna”) när de hamnar i underläge.

Den engelske journalisten Robert Harris blev världsberömd med sin bästsäljare ”Faderland” 1992. Även om han skrev sin roman 30 år efter Dick har han förlagt handlingen till samma decennium, men hans historieskrivning är mycket annorlunda.

Führerns 75 årsdag den 21 april 1964 är bara en vecka bort när den höge nazisten Josef Brüler hittas död i utkanten av Berlin. Polismannen Xavier March får i uppdrag att utreda fallet och få klarhet i vad som hänt och det visar sig snart att ytterligare nazistveteraner dött under mystiska omständigheter. March har fått upp spåret på en stor konspiration med syfte att dölja ett vidrigt brott mot mänskligheten utfört av Tredje riket…

Genom thrillermotivet utforskar Harris hur världen skulle sett ut om Nazityskland hade överlevt andra världskriget. Flera kända nazistledare (som Josef Bühler) figurerar i boken, men deras livsöden är helt annorlunda. I Harris alternativa historia har tyskarnas offensiv i Ryssland stagnerat vid Uralbergen, men de lyckades 1943 erövra och hålla oljetillgångarna på Kaukasus. Nazisterna har också blivit varse att deras kodade meddelanden har blivit dekrypterade och lyckas därför genomföra sin ubåtsblockad mot Storbritannien som isolerat tvingats på knä 1944.

Till skillnad från Dicks roman så har amerikanerna segrat över japanerna genom bruket av atombomber. Även Nazityskland har blivit en kärnvapenmakt och utvecklat interkontinentala robotar som kan nå Nordamerika. I Harris universum har tyskarna tagit Sovjets plats som supermakt i ett kallt krig mot USA och dess allierade Kanada, Australien och Nya Zeeland. De två makterna befinner sig också en rymdkapplöpning som tyskarna leder och ser ut att vinna.

Territoriellt sträcker sig Stortyskland från Alsace-Lorraine i väster långt in i Ryssland (som vägrar ge sig och för ett blodigt gerillakrig i Ural och Sibirien och får stort militärt och ekonomiskt stöd från USA) i öster och dessutom har Västeuropa och Skandinavien underlagts nazisterna i en pro-tysk europeisk gemenskap som i praktiken utgör Tredje rikets vasallstater. Enbart Schweiz är som alltid neutralt. Det nazistiska imperiets huvudstad Berlin är med sina tio miljoner invånare världens största stad och den har ritats och byggts om efter Hitlers topparkitekt Albert Speers huvud.

Nazisterna använder sitt genommilitariserade samhälle för att fostra ungdomen i nationalsocialismens anda. Men även om Marchs egen tioårige son anger honom för Gestapo visar sig det bli allt svårare att ideologiskt forma den yngre generationen. Likt Sovjets ungdom i vår värld längtar den efter ett annat samhälle och andra livsmöjligheter. Studentprotester blossar ständig upp och pacifismens idéer sprider sig i samhället. Nazisterna gillar jazz, men har försökt utveckla en tysk variant fri från ”negerinfluenser”, men ungdomarna fascineras av den nya brittiska popmusiken och The Beatles har gjort sina uppmärksammade spelningar i Hamburg. Kvinnorna uppmanas fortfarande att föda barn och vara husfruar, men allt fler kvinnor dyker upp på tyska arbetsplatser. Harris beskriver också hur de gamla rättrogna nazisterna dör av och ersätts av ett nytt ledarskikt som är mer teknokratiskt sinnat.

Samtidigt har Nazityskland åtminstone på ytan blivit ett mjukare samhälle, Hitler bär alltjämt civila kläder i stället för uniform, men är fortfarande enväldig diktator och alla medier kontrolleras av staten. De som opponerar sig mot makten skickas till koncentrationsläger och den officiella förklaringen till rikets ekonomiska och sociala problem är fortfarande förekomsten av judar, kommunister, homosexuella och blandäktenskap. Tyskarna har själva en hög levnadsstandard genom att kraftigt exploatera sina satellitstater och använder polacker, tjecker och ukrainare som billig arbetskraft. Stortyskland är en stor exportör av kvalitetsprodukter och teknologiskt sett påminner Harris Nazityskland mycket om Västeuropa under vårt 60-tal. Samtidigt blir tyskarna allt fler, nativiteten har genom nazisternas befolkningspolitik skjutit i höjden.

Det är intressant att se hur pass olika Dicks och Harris skräckvisioner av Nazityskland som segermakt ter sig och de likheter de ser mellan ett fortsatt nazistiskt välde och vår verklighets Sovjetunionen.

Läs de andra delarna:

Tänk om... romarriket aldrig funnits?

Tänk om... Napoleon erövrat världen?

Tänk om... Lee segrat i Gettysburg?