Vackra pojkar, vackra män: Pier Paolo Pasolini – den fåfänge radikalen

Pier Paolo Pasolini - den fåfänge radikalen

Den kontroversielle filmskaparen och poeten Pier Paolo Pasolini retade upp sin samtid med sitt fräckt rättframma sätt att gränslös utforska sexualiteten, men vann samtidigt publikens gunst med sina burleskt folkliga filmer.

Han var en närmast obegripligt svårt sammansatt och motsägelsefull man, på en och samma gång lantlig traditionalist och radikal stadsskildrare, homosexuell ateist och marxistisk katolik. Ett flärdfullt modelejon vars hjärta tillhörde de fattiga och underkuvade.

Det har sagts att den man som vill lära sig att bära en snygg kostym ska studera Pier Paolo Pasolini, stilikonen som förkroppsligar den fåfänge och vågat klädde italienske mannen. Just det gjorde hans brutala förtidiga död ännu mer tragisk.

Pasolini återfanns i ett gräsligt skick på Ostias strand (ett välkänt tillhåll för homosexuella män) i Rom den 2 november 1975. Flera ben var brutna och hans könsorgan hade krossats med vad som antogs vara ett järnrör. Det visade sig att Pasolini ett flertal gånger blivit överkörd med sin egen bil och att någon dessutom försökt bränna hans kropp med bensin.

Rompolisen antog först att maffian låg bakom Pasolinis död, men snart kunde den blott 17-årige prostituerade Giuseppe Pelosi gripas för mordet som han också omgående erkände. Den unge Pelosi dömdes till ett långt fängelsestraff och fick själv bära skulden även om våldet och tillvägagångssättet för att döda Pasolini tydde på att det var flera gärningsmän.

Först 29 år senare drog Pelosi tillbaka sitt erkännande och hävdade att han hade tagit på sig mordet därför att hans familj dödshotats. I stället uppgav Pelosi att han blivit vittne till hur tre män med syditaliensk dialekt hade mördat Pasolini som de under den dödliga tortyren kallat ”en smutsig kommunist”. Det dök också upp nya uppgifter om att mordet skulle ha begåtts av en utpressare samt fler ledtrådar, som en blodig påk, samtidigt som nya vittnen berättade hur de hade sett Pasolini dras ut ur sin bil av ett antal män. Men den nya informationen bedömdes inte vara tillräcklig för att sätta igång en ny utredning.

Teorierna har varit många kring vem eller vilka som låg bakom mordet på Pasolini, under sitt liv skaffade han sig fiender i snart sagt alla läger.

Pasolini föddes i det traditionella vänsterfästet Bologna 1922. Fadern Carlo Alberto Pasolini var yrkesofficer och modern Susanna Pasolini (född Colussi) var folkskollärare. Pasolinis far var av en dubbel natur, en övertygad fascist som samtidigt var så svårt tyngd att spelskulder att han hamnade i klammeri med rättvisan. Den känsliga pojkens uppväxt var orolig då faderns lynne och yrke gjorde att familjen ständigt flyttade runt mellan olika regementen i Italien. Men underbarnet Pasolini fann tidigt sin tröst och trygghet i litteraturen. Han började skriva naturlyrik redan som 7-årig och var tidigt influerad av den franske symbolistiske poeten Arthur Rimbaud.

Så småningom studerade han språk, estetik och konsthistoria vid universitetet i Bologna 1939. Under studietiden blev Pasolini också en sann cineast och deltog glatt i fascisternas kultur- och sportevenemang.

Tjugo år gammal debuterade han med diktsamlingen ”Versi a Casarsa”, vilken fick mycket uppmärksamhet och mottogs väl av kritikerna. Han var då också chefredaktör för tidningen Il Setaccio (Sikten), men fick sparken av ägaren som började betvivla Pasolinis trohet mot fascismen. Den unge poeten och journalisten hade rest till Tyskland och insåg då hur provinsiell den italienska kulturen uppfattades i omvärlden, en upptäck som gjorde att Pasolini allt mer distanserade sig från fascismen för att i stället närma sig kommunismen.

Efter andra världskriget utvecklade Pasolini sitt politiska tänkande. Som lärarvolontär i fattiga byar under kriget hade han med egna ögon tagit del av den svåra situation som de italienska småbönderna och lantarbetarna levde under. Samtidigt uppfattade han borttynandet av den gamla landsbygdens kultur och gemenskap som en stor samhällsförlust för Italien. Pasolini kallade sig själv för ”katolsk marxist” och trots att han inte var personligen troende förordade Pasolini ett samhälle rotat i traditionen och kristendomen vilken han ville förena med stärkta medborgerliga rättigheter och social utveckling.

Som självständig intellektuell var Pasolini därmed både kritisk mot det italienska kommunistpartiet (även om han blev medlem i det) som han tyckte vurmade för mycket för centralstyre och stark statsmakt och mot Democrazia Cristiana, det kristdemokratiska partiet, och kyrkan som inte förstod att de kristna värderingarna var förenliga med progressiv politik. Det ledde till att han fick belackare till både höger och vänster.

Efter kriget fortsatte Pasolini att skriva poesi och försörjde sig som lärare. Tjugosju år gammal blev han arresterad av polisen för att berusad ha onanerat offentligt tillsammans med tre 16-åriga pojkar. Skandalen ledde till att han uteslöts ur kommunistpartiet och förlorade sitt lärarjobb. Pasolini misstänkte att både kristdemokrater och kommunister konspirerade mot honom, men hans utmanade livsstil och kontroversiella skapande skulle framöver göra honom välbekant med de italienska domstolarna.

Året därpå flyttade Pasolini tillsammans med sin 59-åriga mor från det lilla norditalienska samhället Casara, där han bott under och efter kriget, till Rom för att börja ett nytt liv i huvudstaden. Det gick inget vidare, de bodde under de första åren i den nergångna förorten Rebibbia bland fattiga arbetskraftsinvandrare som levde under synnerligen svåra omständigheter. Efter att under en lång tid gått arbetslös och försökt försörja sig på att sälja sina diktsamlingar fick han så småningom ett nytt lärarjobb i Rom.

Men efter några år i huvudstaden började det hända saker, Pasolini etablerade sig vartefter som erkänd poet och rekryterades till den italienska statsradions litteraturredaktion. Sin första roman ”Ragazzi di vita” (”Livets pojkar”) gav han framgångsrikt ut 1955. Med slangspråk skildrade Pasolini den osynliggjorda underklass av unga småtjuvar och pojkprostituerade som fanns på Roms gator. Romanen väckte starkt ogillande hos både kommunisterna (som föraktade trasproletariatet) och den kristdemokratiska regeringen anklagade Pasolini för ”obscenitet”. Trots det fortsatte han att utforska Roms underklass även i uppföljaren ”Una vita violenta” (”Ett våldsamt liv”), vilken blev mycket bättre mottagen av kommunistpartiet på grund av dess tydligare vänsterpolitiska budskap.

Men Pasolini upplevde allt starkare en motsättning mellan vad han kände i hjärtat och vad det politiska förnuftet sa till honom, den kommunistiska ideologins puritanism upplevde han allt mer som en tvångströja och ett hinder för hans konstnärliga frihet.

Under tidigt 60-tal började Pasolini också arbeta med film, han skrev en del dialog åt den store Federico Fellini, bland annat till ”Det ljuva livet” (1960) och var medförfattare till Florestano Vancinis film ”La lunga notte del '43” (”Den långa natten 1943”) om den italienska motståndskampen och förföljelserna under andra världskriget.

För Pasolini utgjorde språket gränsen för vårt tänkande, han uppfattade att det formade våra tankar och föreställningar om världen. På samma vis hävdade Pasolini att filmen utgjorde ett verklighetens språk som inte likt något annat kan frammana livets och tillvarons sanningar.

Som regissör debuterade han med den obehagligt naket socialrealistiska filmen ”Snyltaren” (1961) som inte sällan omnämns som en av de mest brutala och grymma filmer som gjorts. Pasolini skildrar skuggsidan av Italiens stora ekonomiska reformer i en berättelse om fattiga arbetslösa, hallickar, prostituerade och småtjuvar på Roms bakgator. Pasolini kände en oerhört mänsklig samhörighet med dessa samhällets olyckskorpar.

Trots, eller kanske tack vare, sitt starka sociala engagemang för den italienska underklassen kom Pasolini att förvåna många inom vänstern när han kraftfullt vände sig mot studentprotesterna i slutet av 60-talet. Han hävdade att detta var en medelklassrevolt och att studenterna inte var något annat än respektlösa och ouppfostrade borgarbrackor som inte skulle åstadkomma något revolutionär förändring av samhället. Den unga vänstern provocerades av att Pasolini, nu i övre medelåldern, sympatiserade med polisen i de blodiga sammandrabbningarna och hävdade att konstaplarna, utan högre utbildning och kuvade av order, tillhörde det sanna proletariatet medan studenterna för honom var politiska hycklare och ”vänsterfascister”. Samtidigt gjorde han sig ovän med vänstern på grund av sitt abortmotstånd, Pasolini uppfattade legaliserad abort som ett hot mot den kristna principen om människolivets helighet.

Pasolini, på en gång traditionalist och radikal, var också en skarp kritiker av den framväxande italienska konsumtionskulturen som han hävdade var en sorts köpmannafascism som förfrämligade italienarna från deras eget samhälle och kultur. Han såg hela samhällsutvecklingen som en enda stor vulgarisering. Det föranledde också en skarp kritik mot det dominerade kristdemokratiska partiet som Pasolini hävdade förföll i fascism och rovgirig kapitalism som förstörde den kristna italienska kulturen.

Bland Pasolinis framträdande filmverk märks bland andra ”Matteusevangeliet” (1964), där han rätt upp och ner och mycket texttroget skildrar Jesus liv utifrån evangeliet. Filmen gjordes på förfrågan av påven Johannes XXIII, vilken den också tillägnandes. Vatikanen betraktar Pasolinis film som en av de främsta skildringarna om Jesus liv. Han regisserade filmen ur den troendes perspektiv och fann till slut att det var svårt att skilja det egna. Till och med Pasolinis ”ateism” var mångtydig.

Som hans mästerverk brukar sviten ”Livets trilogi” nämnas, tre sinnligt erotiska filmer som bygger på Boccaccios ”Decamerone”. Geoffrey Chaucers ”Canterbury-berättelserna” och den arabiska sagosamlingen ”Tusen och en natt”. De spelades in under början av 70-talet och i den sexuella revolutionens anda utforskar Pasolini lekfullt djärvt och poetisk sensibelt samhällets kontrollmekanismer och religionens tabun rörande den mänskliga sexualiteten. Filmerna myllrar av symboliska och visuellt förfinade berättelser och människor och deras burleska folklighet gjorde dem enormt populära i Italien och resten av världen.

Själv blev Pasolini nedslagen av filmernas popularitet. Han ville fjärma sig från det fria och livsbejakande i dem när han snabbt fann att samtidens sexuella frigörelse redan gjort kärlekslivet och människors kroppar, likt allt annat, till en simpel handelsvara. I stället bestämde han sig för att spela in ”Dödens trilogi”, men hann bara färdigställa den första delen ”Salò, eller de 120 dagarna i Sodom” (1975) före sin död.

”Salò” betraktas fortfarande som den mest kontroversiella spelfilmen som gjorts, den sprängde gränserna för vilka framställningar av sexuellt våld publiken mäktade med. Från första sekund präglas den av en obehagligt accelererande sadism.

Pasolini utgår från den franske 1700-talsförfattaren och sadismförkunnaren Markis de Sades roman ”De 120 dagarna i Sodom” (1785), men förlägger handlingen till Salòrepubliken sista skälvande dagar 1945. Några av de fascistiska ledarna rövar tillsammans med ett gäng soldater och några prostituerade bort ett antal ungdomar för dem till slottet i Mazabotto (en by där nazisterna 1944 begick en av de värsta massakrerna i Italiens historia) där de öppnar portarna till ett rent sexualsadistiskt helvete.

Med filmen ville Pasolini blottlägga fascismens innersta perverterade väsen, men den ingår också i ett mönster som präglar hans verk. Trots att Pasolini var öppet homosexuell finns det hos honom en ständig ambivalens inför sin sexualitet. I filmer som ”Tusen och en natt” och ”Saló” är homosexualiteten ideligen sammankopplad med mörkret och den slutligen döden.

I dag betraktas Pasolini som en av historiens riktigt stora filmskapare. Med sin poetiska realism avslöjade han verklighetens och livets sorgsna sanning. Pasolini berättade om de utsatta, marginaliserade och underkuvande människornas liv och visade oss att de grunden inte skiljer sig från andra.

Ännu är hans ohämmade utforskande av den mänskliga sexualiteten kontroversiell, Pasolini skildrade utan censur hur människors innersta längta och känslor ofta är något helt annat än vad som är den allmänna normen eller det socialt accepterade.

Läs om fler vackra män:

Lord Byron - den förföriske vampyren

Oscar Wilde – den omanlige mannen

Evelyn Waugh - den konservative "gentlemannen"

Yukio Mishima - den stålhårde samurajen

James Dean - den känsliga rebellen

Sam Cooke - den själfulle sångaren

George Peppard - den plågade helyllegrabben