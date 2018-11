När de döda fick plats i folkhemmet: Därför tänder vi ljus på kyrkogården i allhelgonatid

Svenskar utomlands brukar ofta känna sig främmande i möten med ovårdade och spöklika kyrkogårdar med lutande gravstenar och vildvuxna gräsytor. För mindre än 100 år sedan var dock kyrkogårdarna även i Sverige ofta lika ovårdade. Edvard Herman Rodhe var biskop i Göteborgs stift mellan 1888 – 1929. År 1927 kunde han klaga på att det i stiftet var mycket ovanligt med välskötta kyrkogårdar.

År 1937 hördes dock helt nya tongångar. Den blivande biskopen i Västerås stift: John Cullberg, menade att de närmast föregående åren inneburit ett epokskifte. Svenskarna hade på nya sätt nu börjat ta hand om sina familjemedlemmars gravar med blommor och annan liknande omsorg. En annan biskop, JA Eklund i Karlstad, noterade år 1935 förvånat att samtiden präglades av ett märkbart stigande intresse för kyrkogårdens omsorg. Kyrkogårdarna städades och gräsmattor klipptes. Begravningsplatserna blev välskötta parker med dammar, fontäner och bänkar. Det mest typisk exemplet för den nya tiden utgjordes nog av Skogskyrkogården i Gamla Enskede utanför Stockholm

Vad handlade detta om? Tydligt är att det handlade om en snabb förvandling av svenskarnas förhållande till sina döda. Sedan 1600-talet hade de svenska kyrkogårdarna ofta visuellt präglats av träkors, som man fick med i leveransen efter det man beställt en träkista. Dessa träkors ruttnade med tiden och framstod ofta i dåligt skick. Ett återkommande problem för äldre tid var också att grisar lyckades ta sig in för att böka runt på kyrkogårdarna. Så sent som 1925 kunde en gravägare i mellersta Sverige i en skrivelse till Svenska landskommuners förbund klaga på att prästgårdens arrendator släppt in sina kreatur på en kyrkogård för att beta av det frodiga gräset. Djuren hade trampat ner både gravkullar och blommor.

Det eviga livet fanns nu inte längre i himlen

Varför försvann det ovanstående till förmån för nya prydliga begravningsplatser? En enkel förklaring är att den kristna tron inte längre blev lika självklar i den framväxande moderna och svenska välfärdsstaten. En tidigare gemensam tro på ett liv bortom döden hade tidigare bidragit till att det aldrig varit så viktigt med en städad kyrkogård. Begravningsplatsen utgjorde ju inte slutdestinationen. Under 1930-talet var det dock tydligt att kristendomen hade ersatts av nationen som svenskarnas minsta gemensamma nämnare. En av den svenska nationalismens stora inspiratörer hade tidigare varit Verner von Heidenstam. Han hade i diktcykeln Ett Folk år 1899 skrivit: ”Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, du land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen.” Det eviga livet fanns nu inte längre i himlen, utan i den gemensamma nationen.

Den mest pregnante uttolkaren av de dödas nya plats i den moderna svenska nation som stavades folkhemmet, blev den socialdemokratiske riksdagsmannen och prästen Harald Hallén från Arvika. Han bidrog nämligen till att befästa ett nytt folkligt bruk som på allvar hade etablerat sig på kyrkogårdarna just under 1930-talet: att tända ljus vid gravarna i allhelgonatid. Hallén satt med i den utredning som ledde till att Alla helgons dag förlades till lördag före första söndagen i november och blev ledig helgdag 1953. Hallén hade som ungdomsrörelseengagerad student efter sekelskiftet tagit starka intryck av Heidenstam och dennes syn på de dödas plats i den nationella gemenskapen. Mellan år 1939 och 1956 kunde man i riksradio varje år på Alla helgons dag höra Harald Hallén med mörkt vibrato lägga ut texten bland flämtande ljus i höstmörkret på Arvika västra kyrkogård. Många gjorde det till tradition att tända ett ljus och sätta sig vid radion med foton av avlidna familjemedlemmar för att årligen lyssna på dessa stämningsfulla program.

Hallén talade i den första utsändningen 1939 om att gångna seklers svenskar egentligen inte var döda. I den mån de osjälviskt offrat sig för andra levde deras gärningar kvar: ” I Guds eviga värld ... går den eviga strömmen fram, fylld av ande och liv, liv av annan art än den som ändas vid hjärtats sista slag. Där har du din uppgift, din sköna kallelse. Kärlekens låga skall, förnyad och förökad, flytta från hjärtan, som älskat och dött, in i nya hjärtan.” De ljus som en efter en tändes vid gravarna i kyrkogårdens mörker symboliserade hur de dödas kärlek levde vidare bland de nu levande. De döda levde kvar i den svenska gemenskapen.

Med ett folkhem där även de döda skulle få plats, blev det givetvis viktigt med prydliga kyrkogårdar där de döda kunde åminnas genom tändande av ljus. 1930-talets nya välfärdsnation inkluderade alla.

Urban Claesson

