Ond bråd död – svartkomiska ohyggligheter när skräckklassikern ”Evil Dead” visas igen

Inledningen är inte särskilt originell, utan påminner mycket om upplägget i Tobe Hoopers ”Motorsågsmassakern” (1974) eller Sean S. Cunninghams ”Fredagen den 13:e” (1980). Fem välbeställda medelklassungdomar lämnar University of Michigans trygghet i Lansing och reser från en civiliserad nordstat ner till söderns degenererade glesbygd.

Planen är att göra en trevlig helgutflykt till en isolerad stuga långt ute i Tennessees vildmarker. Väl där börjar de råka ut för de mest kusliga ting. Viskande röster hörs ur mörkret, det slår i dörrar och luckor och snart finner de ett exemplar av ”Naturan demanto”, den sumeriska versionen av den fornegyptiska ”De dödas bok”, en uråldrig anvisning om hur man besvärjer andar från andra sidan. Studenterna hittar dessutom en bandinspelning som den arkeolog som haft boken lämnat efter sig. Denne har spelat in hur han frammanar ett demoniskt väsen. De inser att arkeologen öppnat portarna till självaste helvetet och snart överrumplas de av värst tänkbara eskalerande grymheter.

Som amatör hade den drygt 20-årige Sam Raimi gjort flera filmer när han lyckades samla ihop en budget genom att övertala familjemedlemmar, vänner och andra investerare att skänka honom pengar till projektet. Starkt influerad av sin personliga favorit den amerikanske skräcknestor H. P. Lovecrafts berättelser om dimensionsöverskridande fasligheter ville Raimi göra en film i samma anda som förebildens noveller.

Storheten i ”Evil Dead” (1981) ligger mycket i hur Raimi lyckade skapa en så stämningsfull och nydanande film med mycket små medel och enkla, kreativa lösningar. Genom att välja annorlunda och ofta sneda kameravinklar byggde han genom själva fotot upp en skräckinjagande atmosfär. På plats skapade Raimi olika typer av anordningar för att få till effektfulla bilder som ger filmens uttryck en obehaglig, rörlig och närmast flytande karaktär.

Raimi anlitade barndomsvännen Bruce Campbell (som sedan skulle få en egen lysande karriär) som huvudrollsinnehavare och de andra skådespelarna genom bland annat tidningsannonser. Det hindrade honom inte som en ung filmskapare med demonregissörambitioner att ”tortera” och pressa skådespelarna till yttersta för att åstadkomma den fasansfulla skräck som präglar filmen. Genom att få skådespelarna, som mer eller mindre på riktigt under den tre månader långa inspelningstiden var isolerade långt ute i Tennesses ingenstans, att plågas och att provocera fram våldsamma utbrott, uppkom känslostormar som Raimi sedan drog nytt av i filmens dramatik. Skådespelarna tvingades in i svåra och krävande fysiska situationer där de skar sig mot och kastades in i vassa föremål. Som längst gick Raimi när han stack in en pinne i det sår som hans vän Campbell fick när han föll och skadade benet svårt under inspelningen för att frambringa autentisk och oerhörd smärta.

Efter den omskakande inspelningen kämpade sedan Raimi för att få den egensinniga filmen visad och spridd och lyckades övertyga producenten Irvin Shapiro, som framför allt var känd för att ha distribuerat George A. Romeros klassiker och banbrytande skräckfilm ”Night of the Living Dead” (1968), att hjälpa honom. Shapiro insåg att den unge Raimi hade skapat ett mästerverk och som en av de ursprungliga grundarna av filmfestivalen i Cannes såg han till att ”Evil Dead” blev visad där.

Oväntad draghjälp fick filmen också av den store och inflytelserike skräckförfattare Stephen King som hyllade den i en recension och som sedan omnämnde den som en av sina absoluta favoritfilmer. Snart fick fler filmkritiker upp ögonen för ”Evil Dead” och den började spridas på biografer över både Nordamerika och Europa.

Filmen blev våldsamt populär. I USA spelade den in åtta gånger sin budget och på de knappt 400 000 dollar som Raimi i dåtidens penningvärde investerat i filmen fick han totalt tillbaka nära 30 miljoner dollar. Försäljningsmässigt blev den till och med en större framgång än Stanley Kubricks samtida och betydligt mer påkostade storskräckfilm ”The Shining”. Samtidigt var filmens våldsamma och groteska innehåll kontroversiellt. I många länder totalförbjöds ”Evil Dead” och en del censorer kom att betrakta den som rent våldspornografisk.

Kritikerna blev stormförtjusta i ”Evil Dead” och imponerades av hur stor filmkonst Raimi hade lyckats skapa med små resurser. Framför allt prisade den för sitt foto och den visuella framställningen. Raimis förmåga att genom en nattsvart humor ge betraktaren en möjlighet att höja sig över och distansera sig till våldet och äcklet uppmärksammades också och ”Evil Dead” har ofta omnämnts som ett surrealistiskt mästerverk snarare än en ordinär skräckfilm. En synnerligen obehaglig scen i den surrealistiska andan är när skogen kommer till liv och en av studentskorna våldtas av grenar och rötter.

I genren har ”Evil Dead” vid sidan av William Friedkins ”Exorcisten” (1973) och Richard Donners ”Omen” (1976) betraktats som ett centralt verk inom den övernaturliga skräckfilmen. Just förmågan att skapa kuslig atmosfär genom innovativt kameraarbete har gjort att Raimi jämförts med den italienske skräckmästaren Dario Argentos estetiskt sköna filmer, de båda är också skickliga på att frammana den obehagliga närvaron av en oundviklig metafysisk ondska i sina verk.

Trots den stora framgången med ”Evil Dead” blev Raimi själv först tämligen ignorerad som filmskapare. En av hans assistenter, Joel Coen, som hade arbetat med att redigera och klippa filmen, skulle snart ta vara på de erfarenheter och kunskaper Raimi gett honom och tillsammans med sin bror Ethan få sitt genombrott med thrillern ”Blood Simple” bara ett par år senare. Bröderna Coen har sedan som bekant kommit att höra till vår tids mest framgångsrika filmskapare.

Raimi spelade in uppföljare till ”Evil Dead” och flera andra filmer med viss framgång under 1990-talet, men till sin fulla rätt kom han egentligen först med sin trilogi om superhjälten Spindelmannen i början av 2000-talet, som hör till de bäst inkomstbringande filmproduktioner som gjorts och vilka banade vägen för serietidningsförlaget Marvels enorma succéer med att filmatisera sina serier till filmer. För nio år sedan återvänder Raimi till den humoristiska skräckfilmen med den kritikerrosade ”Drag Me to Hell”.

”Evil Dead” har sedan också levt vidare på egen hand och blivit till dataspel, serietidningar, tv-serie och till och med musikal.

På onsdag kväll den 31 oktober visar Filmstaden Västerås ”Evil Dead”. Se den, men ni gör det på egen risk!