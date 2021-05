Länsstyrelsens vilthandläggare: ”Att förhindra upprepade angrepp är oerhört viktigt”

Anmäl text- och faktafel

Sebastian Olofsson som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län åkte på lördagen ut till Per Möllers gård för att bland annat säkra DNA från angreppet.

Är det helt uteslutet att det kan vara något annat djur än varg som attackerat fåren?

– 100 % säker kan man inte vare vara men allting tyder på det är varg. Jag kan inte föreställa mig vad det annars skulle kunna vara för djur som angripit fåren.

Går det att säga om det var en eller flera vargar?

– Nej, det är jättesvårt att säga innan svaren på DNA-proverna kommit. De togs med hjälp av saliv som fanns i pälsen på de bitna fåren.

Hur lång tid tar det att få svar på DNA-testet?

– Det kan ta några veckor.

Risken är som allra högst det första dygnet efter angreppet och sedan är det en avtagande skala för varje dygn

Är det troligt att det är någon eller några vargar från Siggefora-reviret som utfört angreppet?

– Angreppet skedde inom revirets gränser men också detta är något vi inte kan veta förrän svaren på DNA-proverna kommit. Man kan inte utesluta att det var en vandringsvarg.

Om det skulle visa sig att någon av vargarna i Siggefora-reviret attackerat fåren blir skyddsjakt den absolut sista utvägen eftersom dessa vargar på grund av sitt finsk-ryska påbrå anses vara genetiskt mycket värdefulla.

Så vilka åtgärder vidtar man istället?

– Man kan sätta upp akutstängsel som en tillfällig åtgärd. På längre sikt säkrare rovdjursstängsel, något man kan få bekostat. Att förhindra upprepade angrepp är oerhört viktigt för att förebygga fler attacker.

Hur länge kvarstår risken för att en varg ska komma tillbaks och angripa på nytt?

– Den är som allra högst det första dygnet efteråt och sedan är det en avtagande skala för varje dygn. Förhöjd risk kvarstår i några veckor.

Det angripande djuret i Tärnsjö hade bara regelrätt ätit på ett av fåren. Är det beteendet typiskt för varg?

–Inga jämförelser mellan varg och katt i övrigt, men det är ungefär samma princip som när man leker med en katt och viftar med en papperstuss. Håller man plötsligt fram en papperstuss till kommer katten att försöka slå med tassen på den också. På samma sätt kan en varg reagera när den ser får i en hage rusa i panik.

Har du några råd till andra fårägare i trakten som känner oro efter det inträffade?

– Att hålla koll på sina stängsel, särskilt vid diken. Ofta tar sig vargar in till får genom att krypa in under stängslet istället för att ta sig över det.

