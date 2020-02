Lasarettet i Sala kan räddas: ”Tar in olika idéer”

Anmäl text- och faktafel

Inom någon månad ska det gå ut en annons om en försäljning av lasarettet i Sala. Under 2017 verkade det som att byggnadens dagar var räknade, men nu kan landmärket räddas.

– Vi räknar med att det är någon som kommer att köpa det. De får presentera vad de vill göra, om de vill riva och bygga något annat eller förädla den byggnad som står. Vi tar in olika idéer och väger in deras idéer och priser och vad som kan vara bra för området, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med regional utveckling, fastighet, bygg och energi som ansvarsområde.

– Vi ser inget egenvärde i att riva det. Det kan finnas någon som vill utveckla huset som står där på ett bra sätt, så det kan mycket väl bli så att det blir kvar.

Han berättar att man just nu förbereder ett underlag och en värdering innan annonsen går ut. Men innan året är slut kommer ett tydligt besked.

– Under det här året i alla fall kommer det att bli avgjort vad som kommer att hända med det huset och den tomten, säger Magnus Ekblad.

– Vi är väl medvetna om att det är ett fint läge mellan centrum och väldigt nära resecentrum. Vi är angelägna om att det ska bli något bra av det här.