Ledare: Pandemin har avslöjat svenskarnas bristande självinsikt

"Läs mer på webbplatsen Krisinformation", stod det i sms:et som staten skickade ut till alla svenskar i fast förvissning om att mer text skulle få oss att följa rekommendationerna. Det var ännu ett uttryck för den svenska skriftkulturen, där ingenting är riktigt på riktigt om det inte är satt på pränt. I ett samarbete med idétidskriften Liberal Debatt har ledarredaktionen låtit skribenten och juristen Fredrik Thorslund ta hjälp av Per Brinkemo, Palmeutredningen och lagboken för att reda ut förhållandet mellan svenskarna, skriftspråket och det talade ordet. I dag publiceras första delen.

Mars, 2020. Folkhälsomyndigheten har på kort tid fått uppgradera risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset från låg till måttlig till mycket hög. Världshälsoorganisationen konstaterar att det rör sig om en regelrätt pandemi. Svenskar bekymrar sig över hemsläntrande sportlovsresenärer från norra Italien och försöker att lära sig skillnaden mellan "SARS-CoV-2", "covid-19" och "corona". Och så landar ännu ett illavarslande löp.

Bland de Stockholmare som hittills omkommit i covid-19 visar det sig att en oproportionerlig andel finns i Järvaområdet – ett område i norra Stockholm som rymmer stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Hjulsta, Kista och Husby. Stadsdelar kända, om inte annat, som förhållandevis invandrartäta områden.

Det är den svensksomaliska läkarföreningen som först slår larm. Men stafettpinnen plockas snart upp av samhällsdebattörer och riksdagspolitiker. Den andra april publicerar Ebba Busch (KD) en debattartikel i Aftonbladet där hon konstaterar att det är dags att "tala klarspråk" om vad som egentligen driver överdödligheten i förorterna. Hon skriver:

"Somalierna har ofta tätare familjerelationer än svenskarna. De är uppfostrade i en omgivning där man inte nödvändigtvis litar på myndigheter. Analfabetismen är utbredd (för svenska förhållanden) och somalierna har inte samma tradition av skriftlig information eller av medicin."

Om insinuationen har någon verklig bäring eller inte må förbli osagt. Senare, i november, publicerade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i region Stockholm en rapport som slog fast att inkomst är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att förklara överdödlighet i covid-19 inom vissa befolkningsgrupper och områden. "Den samlade bilden kan tolkas som att stockholmarna förstått och velat anpassa och skydda sig, men av rent materiella skäl inte alltid kunnat", konstateras i rapporten.

Så mycket för Buschs epidemiologiska inspel, kan tyckas. Desto mer intressant är vad som inte skrevs ut i debattartikeln.

"Somalierna har inte samma tradition av skriftlig information", menar Busch. Det är en komparativ sats, om än oavslutad. Inte samma tradition av skriftlig information som svenskarna, får man anta.

"Vi uppfattar att vi är normala. Att vi är normen. Men så är det inte." Per Brinkemos röst sprakar en aning på högtalartelefonen. Han fortsätter:

"Världen består inte av svenska normer. Genetiskt är vi i stort sett likadana, men världen består av kulturer och normer som ser väldigt olika ut."

I fem år var Per Brinkemo aktiv i en somalisk förening i Rosengård. Det har legat till grund för allt han gjort därefter, menar han. Och han har gjort en hel del. Skrivit böcker, artiklar och rapporter, föreläst för myndigheter och länsstyrelser, suttit i expertkommittéer och debatterat i medier. Under sensommaren 2020 fick han knappt en lugn stund. Biträdande rikspolischef Mats Löfving hade gått ut i Sveriges Radio och meddelat att det finns omkring 40 "kriminella klaner" i Sverige. Per Brinkemo, som några år tidigare i stort sett fört in klanbegreppet i den svenska samhällsdebatten med sin bok "Mellan klan och stat", blev fullkomligt nedringd av både svenska och internationella medier som ville veta mer.

Egentligen tycker han att några av de mest intressanta delarna av boken är de som handlar om kommunikation. Om muntlig och skriftlig kultur – och hur skillnaderna däremellan påverkar integrationsarbetet och våra förutsättningar att möta människor som kommer från andra kulturella kontexter. I det hänseendet har vi en tendens att vara ganska tondöva, menar Brinkemo. Inte minst till följd av vår envisa benägenhet att ta "det svenska sättet" för någonting universellt och självförklarligt.

"En kvinna jag känner från Jordanien – en högutbildad akademiker, författare och poet – flyttade hit till Sverige för att ge sina barn en bättre framtid. Hon sa till mig: 'Ni har ju regler för allting. Alltid en massa papper att fylla i. När jag får papper från Skatteverket får jag panik!'

Hon tänkte att hon hade gjort fel. Jag frågade henne hur ofta hon fick brev från myndigheterna när hon bodde i Jordanien. Då hade hon aldrig fått ett brev från myndigheterna där. Jag frågade bara: 'Hur visste du att du skulle betala skatt?'. Det hörde man, sa hon. Någon berättade att man skulle gå till kontoret och betala in."

Per Brinkemo har fler anekdoter. Som, till exempel, när den somaliska förening han var aktiv i ville organisera föreläsningar med samhällsinformation för medlemmarna. Brinkemo och några andra kontaktade myndigheter som kunde ställa upp och började förbereda arrangemanget. De skrev upp plats och datum för träffarna på föreningens hemsida och på en whiteboardtavla i lokalen. Men när det var dags dök bara två personer upp på föreläsningen.

"Jag var helt förtvivlad. Och dagen efter blev vi utskällda av myndigheterna som hållit föreläsningen: 'Varför var ni inte där?'"

Han insåg först i efterhand att det hade uppstått en smärre kulturkrock. Hade man någonting viktigt att säga borde man ha sagt det hellre än att skriva upp det på en whiteboardtavla. Nästa gång valde de i stället att låta ett par föreningsmedlemmar ringa runt och förmedla informationen muntligen.

"Då var det 'på riktigt'. Det talade är mer på riktigt än det skrivna. För oss (infödda svenskar reds. anm.) är det motsatt. Vi måste skriva under med Bank-ID för att någonting ska vara på riktigt", säger Brinkemo.

Fredrik Thorslund

Jurist, skribent och medlem av Liberal Debatts redaktion.

Anmäl text- och faktafel