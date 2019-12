LISTA: Polisen tipsar – så skyddar du dig mot tjuvar i jul: ”De går ofta in genom balkongdörrar”

Anmäl text- och faktafel

Var tredje invånare i Västmanland är orolig för inbrott. Trots det slarvar många med säkerheten när det gäller deras hem. Det visar en undersökning som Sifo gjort tillsammans med säkerhetsföretaget Verisure.

Enligt Magnus Strömberg, inre befäl hos polisen i Fagersta, är det viktigt att tänka över säkerheten innan man lämnar hemmet.

– Det man kan tänka på är att det ska se ut som att någon är hemma, fast man har åkt iväg. För det är väldigt sällan som det sker inbrott när någon är hemma, säger han.

Undersökningen visar också att nästan var tredje invånare i länet glömt att stänga fönster eller altandörrar innan de åkt iväg på semester. Ungefär lika många har också gömt nycklar utanför hemmet eller helt enkelt glömt dem i dörren. Enligt Magnus Strömberg är det dock ovanligt att tjuvar går in genom ytterdörren.

– Tjuvarna går oftast in via balkongdörrar, fönster eller via källardörrar. Det händer sällan att de går in genom ytterdörren. Man kanske inte hinner fixa det precis innan man ska åka iväg men det kan vara bra att se till att man har lås av god kvalitet i framtiden, även fönsterlås och lås till terrassdörrar, säger Magnus Strömberg.