Lodjur, varg, björn och kungsörn men ingen järv i länet

Rapporten omfattar reproduktionssäsongen 2019, det vill säga från 1 maj 2019 till 30 april i år. Den huvudsakliga inventeringen har skett under vintern då fältpersonalen kan följa djurens spår i snö.

Länsstyrelsen har genomfört snoking (en metod för spårning) för att hitta föryngringar, att djuren har fått ungar. Under den snöfria perioden följs inrapporterade observationer upp om det bedöms vara möjligt och spillning samlas in löpande under året. Åtelkameror vid utfodringsplatser används året runt.

Länsstyrelsen har konstaterat åtta lodjursföryngringar under säsongen. När det gäller varg har sju föryngringar konstaterats.

Åtta vargrevir har säkrats av Länsstyrelsen. Det handlar om sju familjegrupper och ett revirmarkerande par. I år har man genomfört en extra spillningsinventering för varg.

Under inventeringssäsongen kom det in 199 rapporter från allmänheten via Skandobs Touch och skandobs.se.

Det finns ingen dokumenterad observation av järv i Västmanlands län den senaste säsongen.

Björn har bekräftats men ingen spillningsinventering av björn har genomförts.

Kungsörnar har observerats men ingen häckning har bekräftats inom länet.