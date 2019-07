Målvaktslegendaren om guldåren, uppbrottet med SAIK – och skrällcomebacken i vintras: "Ställde upp för hans skull"

Daniel Kjörling tillhör en av svensk bandys främsta målvakter genom tiderna. Under tolv säsonger, med start i början av 90-talet, uppnådde han legendarstatus i SAIK innan karriären avrundades 2010 efter sex säsonger i Västerås SK.

Det har med andra ord gått snart ett decennium sedan målvaktsprofilen med det precisa utkastet lade handskarna på hyllan. Därför kan ni ju ana Kjörlings förvåning när AIK ringde och bad om hans tjänster inför en allsvensk match i vintras.

Han sa faktiskt ja – och vi ska återkomma till det.

Den Uppsala BoIS-fostrade målvakten vann fem SM-guld under karriären. När Daniel Kjörling lämnade bandyn blev han och familjen kvar i Västerås. Till vardags jobbar han som polis i Stockholm.

– Livet är bra och eftersom jag fick två barn i Västerås blev det naturligt att rota sig här, säger 45-åringen.

– Jag är stolt över min bandykarriär. Fem guld, två silver och ett VM-guld får man vara nöjd med. Jag är tacksam över att jag fick spela så många SM-finaler.

Det är framför allt från alla framgångsrika år i SAIK som den förre landslagsmannen är ett vida känt namn. Inför säsongen 1990/1991, efter ett par säsonger i Sirius juniorlag, flyttade Daniel Kjörling till Sandviken för att gå bandygymnasium.

– Jag kom upp som ung, tog tillvara på chanserna och det gick ganska snabbt. "Pella" (Per-Ola) Grönberg var rätt given då, men var skadad en del i slutet av karriären, minns Kjörling, som tog fyra av sina SM-guld i SAIK.

– Det var häftigt att vara med och vända trenden. SAIK hade nästan aldrig gått till final innan vår generation kom in, men vi lyckades vända på skutan. 1997 tog vi guld, sedan var det finaler vart och vartannat år.

Från 18 säsonger på elitnivå är det SAIK:s lag från guldåren 2002 och 2003 som Daniel Kjörling rankar som det bästa han har spelat i. Magnus Muhrén, Daniel "Zeke" Eriksson, Patrik Södergren och Henrik Hagberg var några av landslagsspelarna, och tunga namn som Stefan "Pumpen" Andersson och Niklas Spångberg hade tackat nej till blågult.

– Vi måste ha varit sju-åtta landslagsspelare och tre-fyra till som var alldeles på gränsen eller som hade tackat nej. Det var otroliga år, säger Kjörling, som dock kom att lämna klubben under uppmärksammade former.

I slutet av april 2004 skrev Aftonbladet att Daniel Kjörling fått sparken av SAIK – bland annat efter en enkät där delar av spelartruppen ska ha velat få bort honom. Sportansvarige Arne Anderstedt bekräftade att enkäten hade spelat in i beslutet att göra sig av med Kjörling, men hänvisade också till "ekonomi och föryngring".

– Det gjordes någon utvärdering efter säsongen, men det där fick jag aldrig någon riktig koll på. Det var under lite dramatiska former och jag fick reda på det ganska sent, säger han.

– Klart man var besviken på vissa personer då. Efter alla år trodde man kanske på ett mer ärligt slut, men så är idrotten. Det var något jag kände då också, att idrotten funkar så.

Daniel Kjörling hade dock "tur i oturen" efter det tunga beskedet från SAIK. Från att först ha trott att det skulle bli svårt att hitta en ny toppklubb så kom en oväntad chans i Västerås SK.

– Bergwall stod i VSK då, men var på väg till Ryssland så det blev en öppning där. Samtidigt kom jag in på polisutbildningen i Västerås, så det var en fullträff.

Fullträff blev det också för VSK i mars 2009 när laget vann SM-guld mot Edsbyn som hade gått hela vägen fem år i rad. Säsongen därpå blev Daniel Kjörlings sista.

– När vi vann var vi långt ifrån att vara favoriter. Ingen hade nog spelat oss på tipset då, men vi fick in en ny generation och vi fick till ett jättebra spel som överraskade många, säger han.

I mitten av januari i år, nästan ett helt decennium sedan sista matchen med VSK, ringde telefonen. AIK hade akut målvaktskris inför hemmamatchen mot Västanfors – och Daniel Kjörling tackade ja för att hjälpa en vän, poliskollega och tidigare lagkamrat.

– Haha, det var en riktig skräll. Men jag och Oskar Robertson (assisterande tränare i AIK) är ju kompisar, så det var mycket tack vare det, berättar han.

– Jag sa egentligen nej från början, men det var kris och AIK var på väg att gå upp. Jag ställde upp för hans skull.

Hur var formen?

– Klart man var lite fundersam innan, men det kändes faktiskt ganska bra. Lite stelare och sådär, men i övrigt helt okej. Det var en ganska lugn match med lite att göra.

Hade du kul?

– Jätteroligt! Men det var som sagt för att hjälpa till och inte för att jag har gått och haft ett sug för att spela bandy.

Utkastet, satt det som förr?

– Det satt kvar hyfsat, men jag fick lite ont i armen när man tog i. Men nu för tiden rullar ju målvakten ut bollen, det var inte så mycket sånt på min tid.

Vad tycker du om det?

– Lite tråkigt kan jag tycka. Det var ändå en extra krydda för målvakter, särskilt för mig som levde en del på utkastet.

Då välkomnar du det nya regeltestet med att målvakter måste ut med bollen utanför straffområdet vid spelstart?

– Ja, jag kan tycka att det är en bra idé. Då blir målvakterna lite mer delaktiga i uppspelsfasen.

Följer du bandyn i dag?

– Egentligen har det varit alldeles för dåligt sista åren. Jag är bara på ett par matcher per år. Jag gillar fortfarande sporten och tycker om att titta, men brist på tid gör att det inte blir lika mycket numera, säger Daniel Kjörling.