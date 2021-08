Molander: Finland blev en demokrati långt före Sverige – Så här gick det till när Sveriges kvinnor fick rösträtt – Del 4

LEDARE. I riksdagshuset och regeringsbyggnaderna rådde febril aktivitet under början av 1907. Efter liberalen Staaffs misslyckade försök att reformera rösträtten – för män – hade rösträttsfrågan hamnat på den nye konservative statsministern Arvid Lindmans bord. Men någon rösträtt för kvinnor var inte på fråga. Det hanns inte med, påstod statsministern.

För kvinnorna i LKPR, som året innan sett de finska kvinnorna få rösträtt, var det en stor besvikelse. Överlämnandet av de 142 128 namnen verkar dock ha haft viss effekt. Socialdemokraterna och Liberalerna skrev in kvinnlig rösträtt i sina partiprogram, inte mindre än fyra riksdagsmotioner om rösträtt för kvinnor lämnades in under året, och i samband med att rösträtten för män reformerades och utvidgades togs också beslut om att göra kvinnor valbara till kommunala uppdrag.

Under de fem år som gått sedan den kvinnliga rösträttsrörelsen startade hade kraven på kvinnlig rösträtt fått ett allt större stöd bland både politiker och allmänhet. I riksdagen diskuterades frågan livligt och aktivisterna hade en känsla av att de var ytterst, ytterst nära.

När det 1908 var dags för valrörelse bestämde man sig därför för att delta aktivt; motarbeta kandidater som var motståndare till kvinnlig rösträtt och stödja kandidater som var anhängare av rösträtten. I praktiken innebar det att kvinnorna kampanjade för Liberalerna och Socialdemokraterna, eftersom motståndet fortfarande var stort hos Moderaterna. Hur det kunde ta sig uttryck beskrivs i LKPR:s årsredovisning: “Visserligen hände det även på högermöten, att kvinnor tillätos att yttra sig, fastän detta ofta skedde under protest från mötesdeltagarnas sida, men någon inbjudan till kvinnliga talare förekom icke. Det hände dessutom att kvinnor, som begärde ordet på högermöten, nekades att tala under förklaring att kvinnorna icke voro valmän.”

I Västerås deltog exempelvis 40 kvinnor i Liberalernas valmöte och riksdagskandidaten tog på eget initiativ upp frågan om rösträtt för kvinnor. När 6 kvinnor från Västerås FKPR dök upp på Moderaternas valmöte däremot så vägrade partiets riksdagskandidat att svara när de frågade vad han tyckte om kvinnlig rösträtt.

I andrakammarsvalet tappade Moderaterna stort och de partier som var för kvinnlig rösträtt fick majoritet. Den 24 april 1909 biföll också andra kammaren en motion om rösträtt för kvinnor från Liberalerna – vilken seger! Tyvärr blev det tvärnit i första kammaren där motionen röstades ner utan debatt.

Ledarsidan vill framföra ett stort tack till arkivarie Johan Andersson på stadsarkivet i Västerås som varit behjälplig med material, och utan vars hjälp den här artikelserien varit betydligt mindre intressant. Den 15 september håller han ett föredrag om rösträttsrörelsen i Västmanland på länsmuseet.

