Molander: Sjukvårdens "dolda" makthavare lämnar – De här kan ta över

LEDARE. Det är en imponerande lång politisk gärning. 20 år som regionråd och 12 år som regionstyrelsens ordförande kan Denise Norström (S) lägga bakom sig när hon nu lämnar uppdraget som regionstyrelsens ordförande. Men hur många västmanlänningar vet vem hon är? Antagligen inte särskilt många. Politikerna i regionen, det som förut hette landstinget, för en undanskymd tillvaro. Trots mer än ett decennium med det yttersta ansvaret för väljarnas viktigaste fråga –sjukvården – är Denise Norström (S) inget undantag.

Till viss del beror det väl på att västmanlänningarna har anledning att vara ganska nöjda med hur hon har skött arbetet. Skatten är relativt låg, ekonomin välskött och budgeten i balans. Väntetiderna till operation och specialistläkarvård är jämförelsevis korta och hjärtvården omvittnat bra. Norström (S) har fog för att, som hon sa till VLT:s reporter, “vara stolt”.

Samtidigt finns det stora problem i mödra- och förlossningsvården och väntetiderna är långa till barn- och ungdomspsykiatrin. Under Norströms ledning har regionen dessutom gått igenom två stora kriser. Nu senast coronakrisen, och strax dessförinnan den så kallade materielkrisen. När regionen hösten 2019 bytte leverantör av förbrukningsartiklar visade det sig – för sent – att den nya inte klarade av att leverera. Eftersom verksamheten saknade lager var man tvungen att ställa in operationer på grund av brist på platshandskar. Sjukhuschefen hade inte ens blivit informerad om leverantörsbytet och det var allt för uppenbart att regionen saknade tillräcklig krisberedskap.

Kriser och stabslägen till trots – mest uppmärksamhet under sina 20 år som regionråd fick Norström när hon 2013 skrev på Facebook att dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M) borde kastreras och skjutas. Inte helt lämpligt, för att uttrycka sig milt. Norström bad om ursäkt och tog avstånd från uttalandet, men det är likväl en rejäl plump i protokollet.

Från oppositionen hörs kritik att Norström är för mycket av en förvaltare och inte har energi att utveckla regionen. Viss sanning ligger det väl i det, och efter 12 år på samma post är det alltid bra med nya krafter.

Så vem kommer att ta över som lagkapten för region Västmanlands Socialdemokrater efter valet 2022?

Teoretiskt kan det såklart bli vilken socialdemokrat som helst, men eftersom Socialdemokraternas förstanamn också ska kunna axla den tunga posten som regionstyrelsens ordförande krävs det någon med gedigen erfarenhet, någon som redan sitter som regionråd.

Det finns därför tre huvudsakliga kandidater: Lena Johansson, Tommy Levinsson och Kenneth Östberg.

Lena Johansson (S) är ansvarig för personal- och utbildningsfrågor och digitalisering med varierande framgång. Hon har tidigare varit kommunpolitiker i Köping, men bor sedan några år i Västerås. Johansson (S) vill dock gärna lämna regionen för Västmanlandsbänken i riksdagen, och Västerås arbetarekommun har föreslagit henne som etta på riksdagslistan. Regionen kan inte styras från Helgeandsholmen och sannolikheten för att hon ska ta över som regionstyrelsens ordförande är därför liten.

Tommy Levinsson (S) är ansvarig för kollektivtrafik och kostfrågor och har drivit fram stora förbättringar av tågtrafiken i Västmanland. Tyvärr är han också ordförande i Varuförsörjningsnämnden som ansvarade för det misslyckade leverantörsbytet och den efterföljande materielkrisen. Hur viktig kollektivtrafiken än är kommer den dessutom alltid i skymundan av regionens verkligt stora uppgift: sjukvården.

Ansvaret för den ligger i stället hos Kenneth Östberg (S) från Norberg. Den före detta backen i Norbergs AIF var 2006 med och återtog makten från Vänsterpartiet. Efter en mandatperiod som kommunalråd i Norberg drog han sedan ut i strid med Denise Norström (S) för att återta makten i regionen från Alliansen. De lyckades och sedan 2010 har han stått vid hennes sida som regionråd. Är det kanske backens tur att kliva fram och ta på sig kaptensbindeln? Det skulle i så fall följa vad man kanske kan kalla för en västmanländsk tradition...

Vem som än blir ny lagkapten kommer hen att få möta en ny motståndare. Norströms (S) eviga antagonist, oppositionsrådet Tomas Högström (M), har meddelat sin avgång. Han satt i riksdagen 1993-2006 och blev regionstyrelsens ordförande 2008, bara för att två år senare bli snuvad på makten av, just det, Norström (S). Efter 12 år i opposition ska han nu lämna över ledningen till oppositionsrådet Mikael Andersson-Elfgren (M) från Västerås. Han är precis som Högström en man som talar med myndig stämma, gärna om beredskap. Om han inte själv blir regionstyrelsens ordförande kommer han se till att den som blir det får det hett om öronen. Andersson-Elfgren (M) är inte typen som backar från en debatt.

Västmanlänningarna kan se fram emot ännu en mandatperiod med spännande regionpolitiska debatter.

