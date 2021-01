Molly Joelsson klassvinnare i Månkarboskejten

Det var Molly Joelsson som vann klassen D11-12 över 2,7 kilometer med tiden 10.44. Hon vann med 24 sekunders marginal till tvåan Ethel Noppa, Storvreta IK.

Resultat Månkarboskejten, fri stil:

D 9-10, 1,4 km: 1) Olivia Essén, Storvreta IK, 4.50, 6) Svea Brandel, Östervåla IF, 8.33.

H 9-10, 1,4 km: 1) Sixten Röös, Vassunda IF, 4.28, 2) Harry Brodén, Östervåla, IF 5.32.

D 11-12, 2,7 km: 1) Molly Joelsson, Östervåla, IF 10.44, 5) Meja Lundén, Östervåla IF, 12.39, 6) Lovis Backman, Östervåla IF 13.05, 9) Ebba Lampinen Olsson, Östervåla IF, 16.33, 10) Wilma Håkansson, Östervåla IF, 16.44.

H 11-12, 2,7 km: 1) Elias Eklund, IK Rex, 9.32, 3) Melker Brodén, Östervåla IF, 10.44, 6) Emil Karlsson, Östervåla IF, 11.59.

D 13-14, 2,7 km: 1) Stella Winell Storvreta IK, 9.41, 6) Alva Larsson Malmberg, Östervåla IF, 12.42.

Signe Brodén, Östervåla IF, ställde upp i klassen H/D 0-8 över 0,7 kilometer men i den klassen var det ingen tidtagning.