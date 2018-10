Brännmyrs krönika: Ett VM-brons med guldsmak – Fredrik Lindgrens comeback efter nackfrakturerna är speedwayhistoria

Indianernas Tai Woffinden är världsmästare. Igen, för tredje gången. Britten gjorde precis som Jason Doyle i fjol: Dominerade. Med toppar – men framför allt en jämnhet, till och med i kväll när han kraschade otäckt och enligt egen uppgift förmodligen bröt ett mellanfotsben – som ingen kunde matcha: Nio semifinaler, åtta finaler och fyra segrar på tio GP-tävlingar talar sitt tydliga språk. Woffinden var untouchable 2018. Och kom ihåg att han bara är 28 år – killen har gott om tid att hinna både ikapp och förbi mesta mästarna Ivan Mauger och Tony Rickardsson innan karriären är över.

Men trots Woffindens dominans är den som imponerat mest 2018 otvivelaktigt bronsmedaljören Fredrik Lindgren.

Det är lätt att glömma att det bara gått ett år sedan örebroarens svåra krasch på National Speedway Stadium i Manchester. Den 29 september 2017 bröt Lindgren den nedre nackkotan på tre ställen, och hade han bara haft lite otur – om något hamnat ytterligare någon millimeter fel – så hade ryggmärgen kunnat gå av med förlamning som följd. Hade det inte varit för den kraschen kunde Lindgren ha tagit sin första VM-medalj redan i fjol; 24 poäng på två sista GP-tävlingarna hade räckt till brons.

Ovan: Fredrik Lindgrens krasch i Manchester den 29 september i fjol

Redan i sjukhussängen bestämde sig Fredrik för att fortsätta köra speedway, om det var möjligt. Vägen tillbaka var lång, och på intet sätt lätt. I mer än tre månader tvingades han bära nackkrage, och livet bestod bara av behandlingar och vila. Men redan i slutet av mars kunde Lindgren, mot alla odds, göra comeback. Och trots att han nyss inte kunnat ta sig upp ur sängen utan hjälp körde han speedway som han aldrig kört förut.

Lindgrens vår var helt fenomenal. Han körde fullt i tre av sina fyra första matcher i den polska ligan, som är världens bästa, och inledde säsongen där med att vara etta eller tvåa i mål i 27 heat i rad. Och vi snackar inte någon startspeedway här – Lindgren visade både blicken för att hitta luckor till läckra omkörningar och en brutal offervilja när han vräkte sig förbi konkurrenterna. Teknik parat med aggressivitet, det som länge varit hans kännetecken, men nu höjt till en nivå ingen kunde matcha. Han gick upp i VM-ledning direkt i premiären i Warszawa och behöll den genom att vinna GP:t i Prag två veckor senare. Lindgren var just då, utan tvekan, världens bästa speedwayförare.

”Just nu kör jag kanske omänskligt bra, det har gått bättre än vad någon människa är kapabel till”, konstaterade han själv när jag pratade med honom under Smedernas press and practice i maj, och man får väl kalla de missade semifinalerna i Horsens och Cardiff i somras för en anpassning till verkligheten, en påminnelse om att även Lindgren trots allt är människa.

Men det som i slutändan gjorde att 33-åringen från Örebro inte kunde utmana om de två ädlaste medaljerna var ingen sviktande form utan ännu en svår skada: Både tumleden, lederna i två andra fingrar och ligament i högerhanden fick rejält med stryk i en krasch i en polsk ligamatch den 19 augusti. Läkarna beordrade vila, men att stå över en VM-deltävling fanns dock inte på världskartan. Den hägrande medaljen var värd mer än den egna hälsan, och bara sex dagar senare körde en svårt märkt Lindgren in två poäng i Gorzow. Handen värkte fortfarande när han tog sig hela vägen till final i Krsko ett par veckor senare. ”Omänskligt bra”, för att låna Lindgrens uttryck, av en förare som inte kunde hålla i styret ordentligt.

Ovan: Fredrik Lindgrens seger i finalheatet i Tjeckiens GP i Prag den 26 maj

Hela Fredrik Lindgrens säsong har varit en uppvisning i pur viljekraft. Han har gång på gång övervunnit både sig själv och de hinder som slängts framför honom. Belöningen är ett VM-brons med guldsmak. Det kommer att gå till speedwayhistorien som en av de häftigaste comebackerna efter skada.

För att sätta medaljen i perspektiv: Under de 13 säsongerna som passerat sedan Tony Rickardsson tog sitt sjätte och sista VM-guld har Sverige bara tagit en enda VM-medalj i speedway – Andreas Jonssons silver från 2011. Under samma tid har Polen lagt beslag på tio VM-medaljer, Australien åtta, Danmark sju, USA (Greg Hancock, alltså) sex, Storbritannien fem och Ryssland en. Ett facit på två av 39 möjliga medaljer är naturligtvis ett fett underbetyg åt Sverige, landet med världens näst bästa liga. Å andra sidan ska man komma ihåg att speedway nu är en så marginell företeelse i Sverige att bara 51 förare kört ungdoms- eller 250-kubiksspeedway i år – att jämföra med fotbollens runt 250 000 ungdomsspelare under 15 år. Så passa på att njuta av sötman från Lindgrens medalj – för det är inte så att det står en ny generation svenska förare beredd att fylla på.

Men visst, Lindgren kan fortsätta fylla det svenska prisskåpet med både fler och ädlare medaljer i många år framöver. 33 år är ingen ålder på en speedwayförare, fråga bara nyblivne VM-femman Greg Hancock, 48. Och Fredrik har ju dessutom en skarpt uppåtgående utvecklingskurva: Många trodde nog karriären var på upphällningen när han åkte ur VM-serien 2014, men i stället la örebroaren om hela sitt liv och har för varje år sedan dess bara blivit bättre, och bättre, och bättre. Att han berövades chansen att utmana Woffinden om guldet i år kanske bara betyder att han blir ännu mer revanschsugen och ännu mer noggrann och seriös i sin satsning (om det nu går), och kommer tillbaka och tar VM-guld 2019? Det vore omänskligt, men inte omöjligt. Det är trots allt Fredrik Lindgren vi talar om.

Fredrik Lindgrens väg till VM-bronset

29 september 2017: Är på väg mot femte raka heatsegern i Wolverhampton Wolves semifinal borta mot Belle Vue Aces i brittiska ligan den 29 september i fjol, när han och Kenneth Bjerre på andra varvet gick omkull i kampen om ledningen. Bryter den nedre nackkotan på tre ställen. Dagarna efter kraschen är det osäkert om han någonsin kommer kunna köra speedway igen.

24 mars 2018: Gör comeback på speedwaycykeln efter en vinter fylld av rehabträning, och vinner sensationellt träningstävling President cup i Polen med Sheffield Tigers lag.

8–29 april: Tappar bara två poäng på 21 heat när hans Czestochowa vinner tre matcher och kör en oavgjord i inledningen av polska ligan.

12 maj: Blir trea men tar flest poäng och går upp i VM-ledning efter GP-premiären i Warszawa.

26 maj: Vinner Tjeckiens GP i Prag, Lindgrens tredje GP-seger i karriären, och behåller VM-ledningen.

30 juni: Slutar nia, precis utanför semifinal, i Danmarks GP i Horsens. Tappar VM-ledningen till Tai Woffinden som sedan behåller den resten av säsongen.

7 juli: Tar andraplatsen bakom Maciej Janowski i Sveriges GP i Hallstavik.

21 juli: Missar semifinal med en poäng i Storbritanniens GP i Cardiff.

4 augusti: Tar, efter fyra silver och två brons, sitt första och hett efterlängtade individuella SM-guld.

11 augusti: Tar säsongens fjärde pallplats, en tredjeplats, i Skandinaviens GP i Målilla.

19 augusti: Efter att ha inlett kvällen med en heatseger ersätter han Tobiasz Musielak i femte heatet för Czestochowa, borta mot Unia Tarnow i polska ligan, men krokar ihop med lagkompisen Leon Madsen och Tarnows Jakub Jamrog och går omkull – med svåra mjukdelsskador i högerhanden som följd.

25 augusti: Kör svårt märkt av handskadan GP-tävlingen i Gorzow. Inleder kvällen med en uteslutning och två nollor innan han lyckas köra in två poäng. ”Om de två poängen gör skillnad i sluttabellen var det värt det”, sa Lindgren till Sporten. Trots poängen tappar Lindgren för första gången den här säsongen sin pallplats i sammandraget: Efter att inför tävlingen fortfarande ha varit tvåa bakom Woffinden åker han ned på fjärdeplatsen.

8 september: Trots fortsatt svåra smärtor i handen tar sig Lindgren hela vägen till final i Sloveniens GP i Krsko och kör på vägen in 13 poäng, fler än alla tre förarna som låg före i sammandraget. Kliver upp på delad tredjeplats i VM-tabellen med polacken Maciej Janowski.

22 september: Tar sig till semifinal i Tysklands GP i Teterow och tar exakt lika många poäng – nio – som Janowski. Fortsatt delad tredjeplats.

3 oktober: Tar SM-guld med Smederna, karriärens andra elitserietitel. Slutar trots handskadan som sexa och överlägset bäste svensk i elitseriens poängliga.

6 oktober: Fredrik Lindgren gör precis vad han behöver när han tar sig till semifinal i VM-finalen i Torun. Janowski missar densamma med två poäng, och vilt jagande Greg Hancock kom bara nästan ikapp.

Slutställning i VM 2018

1) Tai Woffinden, Storbritannien, 139 poäng, 2) Bartosz Zmarzlik, Polen, 129, 3) Fredrik Lindgren, Sverige, 109, 4) Maciej Janowski, Polen, 104, 5) Greg Hancock, USA, 102, 6) Artem Laguta, Ryssland, 97, 7) Jason Doyle, Australien, 93, 8) Emil Sajfutdinov, Ryssland, 89, 9) Patryk Dudek, Polen, 84, 10) Matej Zagar, Slovenien, 79, 11) Nicki Pedersen, Danmark, 74, 12) Chris Holder, Australien, 65, 13) Martin Vaculik, Slovakien, 52, 14) Przemyslaw Pawlicki, Polen, 36, 15) Niels-Kristian Iversen, Danmark, 36, 16) Craig Cook, Storbritannien, 30.

Alla svenska VM-medaljörer i speedway

”Varg-Olle” Nygren: Brons 1954.

Ove Fundin: Guld 1956, 1960, 1961, 1963, 1967, silver 1957, 1958, 1959, brons 1962, 1964, 1965.

Björn Knutsson: Guld 1965, silver 1961, 1963.

Göte Nordin: Brons 1961.

Bengt Jansson: Silver 1967, 1972, brons 1971.

Sören Sjösten: Brons 1969, 1974.

Anders Michanek: Guld 1974, silver 1975.

Per Jonsson: Guld 1990, silver 1992.

Tony Rickardsson: Guld 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, silver 1991, 1995, 2004, brons 2000, 2003.

Jimmy Nilsen: Silver 1998.

Andreas Jonsson: Silver 2011.

Fredrik Lindgren: Brons 2018.

Senaste tio årens världsmästare

2009: Jason Crump, Australien.

2010: Tomasz Gollob, Polen.

2011: Greg Hancock, USA.

2012: Chris Holder, Australien.

2013: Tai Woffinden, Storbritannien.

2014: Hancock.

2015: Woffinden.

2016: Hancock.

2017: Jason Doyle, Australien.

2018: Woffinden.

Fredrik Lindgren

Född: 15 september 1985, i Örebro.

Bor: I La Massana, en ort med 10 000 invånare i Andorra.

Klubbar 2018: Smederna i elitserien, Wlokniarz Czestochowa i Polen.

Meriter: VM-brons 2018. Lag-VM-guld med Sverige 2015. Ligasegrar i Sverige (med Dackarna 2007 och Smederna 2018), Polen (med Zielona Gora 2009) och England (med Wolverhampton Wolves 2009 och 2016). Ett guld, fyra silver och två brons i individuella SM. Är ordinarie förare i GP-serien för tionde säsongen (alla år sedan 2008 förutom 2015), har vunnit tre deltävlingar (Ullevi 2012, Warszawa 2017, Prag 2018) och varit på pallen 17 gånger.