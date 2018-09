Indianernas drömbesked – Tai Woffinden klar för 2019: ”Ska bli ännu mer spektakulärt”

Att det var Indianerna som lyckades knyta upp Tai Woffinden när han i somras lämnade ett krisande Masarna överraskade hela speedway-Sverige.

Bara ett år efter att Kumlaklubbens rekonstruktion fullbordats värvades världens bäste – och därmed förmodat dyraste – förare på ett korttidskontrakt över hösten. Indianernas största värvning någonsin. Och nu har klubben dessutom lyckats knyta upp honom över hela säsongen 2019. På måndagseftermiddagen offentliggjordes att 28-åringen från Scunthorpe skrivit på ett ettårsavtal.

– Han fick ett bud tidigt, vi berättade vad anser oss kunna betala, och det har legat och grott hos honom. Vi har inte förändrat budet sedan dess. Vi fick svar ganska omgående att budet kändes helt okej, men han vill se hur det var i klubben. Han verkar lägga mer vikt vid att han ska trivas där han är, att det ska kännas som en bra hemvist, än att få ut så mycket pengar som möjligt. Och han har sagt att han gillar det raka och ärliga sättet som vi jobbar på, säger Peter Johansson, lagledare i Indianerna.

Har någon extern finansiär klivit in och betalat?

– Vi har en sponsorgrupp och vet vilka medel vi har inom den ramen. Vi har hela tiden räknat med att vi skulle ha täckning för att kunna kontraktera Tai, och vi skulle aldrig gå utanför de ramarna. Vi kommer aldrig äventyra ekonomin igen. Det är klart att många vill vara med och bidra i ett sånt här läge, Tai är ett starkt varumärke i sig själv och stärker vårt varumärke, men spelet bakom kan jag inte i detalj.

Woffinden, som leder GP-serien och kan bli världsmästare för tredje gången den 6 oktober, hann göra sex matcher för Indianerna 2018, och snittade 2,152 poäng per heat.

– Nu ser han fram emot att vara mer involverad i banprepareringen och sådana saker, vilket blir mer naturligt när man är en del av laget från början. Förhoppningen är att det ska bli ännu mer spektakulärt med honom i laget nästa år, säger Johansson som var överraskad över sättet Woffinden kom in på.

– Första matchen, nere i Målilla, minns jag att jag nästan blev förvånad över att en enskild förare kan bidra med så mycket på så kort tid. Och då tänker jag inte på poäng på banan utan till laget. Även om han inte är lagkapten så har han en pondus i det han säger som gör att folk lyssnar. Han har erfarenhet från yppersta världsnivå och ett synsätt som också är väldigt professionellt, men samtidigt ett lätt och lekfullt sätt att få ut det till lagkamraterna. Ändå är han mån om att han inte är större än laget, vilket gör att han fungerar i vårt grundkoncept. Det kanske inte alla världsstjärnor skulle göra.

Samtidigt ställde Woffindens höga snitt till det för Johansson under sensommaren. Resten av lagbygget var inte anpassat för att plocka in en förare med över 2,2 i ingångssnitt, och Indianerna hade svårt att få ihop en konkurrenskraftig sjua under hösten. Något som bidrog till att laget bara vann en av sex matcher med Woffinden i laget – efter att förgäves ha testat sex olika startsjuor.

– Med facit i hand visade det sig att det var rätt satsning att ta emot Tai under säsongen, eftersom han i och med det skrev på för 2019. Och nu bygger vi ett lag med Tai involverad, säger Johansson som alltså kommer att formera resten av truppen kring Woffindens snitt.

– Min filosofi är att vi ska ha en startsjua som vi ger förtroende, och behöver den byggas om så gör vi det i transferfönstret. Vi ska inte hålla på och ändra från match till match. Så jobbade jag både första året som lagledare (2017) och i år, fram tills vi plockade in Tai.

Woffinden blir den fjärde föraren att skriva på för 2019 efter polsek veteranen Piotr Protasiewicz och danskarna Anders Thomsen och Kenneth Bjerre. Tillsammans har de fyra ett snitt på 6,856. Det betyder att övriga tre förare som ska in i startsjuan – däribland minst två svenskar – tillsammans får ha max 3,394. Av årets svenskar i Indianerna ligger Ludvig Lindgren på 0,826, Victor Palovaara på 0,786 och Jonatan Grahn och Christoffer Selvin båda på 0,5. Masarnas Kim Nilsson, som Indianerna enligt Sportens uppgifter varit i kontakt med, har 1,471.

– Vi har en plan A, B och C för lagbygget, och än så länge ligger vi i fast med plan A. Det är ett pussel. Men nu har vi fyra förare under kontrakt som representerar gammalt och ungt, rutin och nybyggaranda, och som fungerar väldigt bra ihop, säger Johansson.

Varken Thomsen eller Protasiewicz har kört alls sedan krascherna i den avslutande kvartsfinalen mot Smederna. Men Thomsen, som åkte på en hjärnskakning, gör comeback i den danska finalen på onsdag, och ”Pepe”, som ådrog sig en rejäl lårkaka, är redo för kvalet till den polska ligan nästa vecka där hans Zielona Gora ska försvara sin plats.

Indianernas lagbygge inför 2019

Klara för 2019: Tai Woffinden (ingångssnitt 2,143), Anders Thomsen (1,612), Piotr Protasiewicz (1,556), Kenneth Bjerre (1,545).

Förare med utgående kontrakt: Vaclav Milik (1,861), Ludvig Lindgren (0,826), Victor Palovaara (0,786), Kacper Gomolski (0,5), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5), Simon Gustafsson (0,5), Niklas Fridell (0,5).

Golv- och taksnitten kommer vara oförändrade, 9,000 respektive 10,250, för 2019.

Lagledaren Peter Johansson har också skrivit på för 2019.

Tai Woffinden

Född: 10 augusti 1990.

Familj: Frun Faye, en dotter.

Klubbar: Indianerna (Sverige), WTS Wroclaw (Polen).

Främsta meriter: Världsmästare 2013 och 2015, leder årets GP-serie med två deltävlingar kvar. VM-silver 2016, VM-brons 2017, lag-VM-silver med Storbritannien 2016. Har vunnit nio GP-tävlingar och varit på pallen 27 gånger. Brittisk mästare individuellt 2013–2015, brittisk mästare i lag 2009 och 2016 (med Wolverhampton), svensk mästare i lag 2014–2015 (med Vetlanda)

Tidigare klubbar i Sverige: Vargarna 2009–2011, Dackarna 2012, Elit Vetlanda 2014–2016, Masarna 2017–sommaren 2018.