Musikskolan tar julspelningen hem till dig på julafton

Den här tiden på året brukar vara en höjdpunkt för musikskolan i Heby. I slutet av varje termin är det dags för konserter och runt jul vankas det både grötdagar och musikhjälpen som vanligtvis brukar vara event man engagerar sig i. I år, dock, är det spelningsstopp på grund av pandemin.

I våras åkte eleverna på en lastbil som lånades ut till musikskolan och spelade utanför äldreboenden. Nu har man två andra projekt på gång. Dels jobbar eleverna, som varit en lite längre tid på musikskolan, med en skivinspelning till slutet av våren. Dessutom kommer inom kort några små julvideos från musikskolan.

När SA pratar med musikläraren Christian Josefsson höll han på att klippa ihop alla inslag till eleverna julfilmer.

En liten fågel viskade i mitt öra om att filmerna kommer upp på julafton?

– Det stämmer! Det är just de här småfilmera vi gjort. Till julkalendern är det filmerna vi spelat in, och det är från elever som inte varit med så länge men som inte helt är nybörjare heller. Vi filmar, spelar in en jullåt, redigerar ihop och så hamnar den i kalendern.

Christian Josefsson, som även lånat ut sin studio till skivinspelning, berättar att konserterna fyller en avslutningsfunktion som ett sista stort projekt. Samma sak ger skivinspelningen och filmerna menar han.

– Det är annat att spela inför livepublik än inför en kamera, men jag tycker det var en bra lösning när vi inte kan göra de vanliga konserterna, säger han och berättar att ett 30-tal elever gjort filmerna till julkalendern.

Vad säger du om resultatet?

– Jag har klippt ihop den första filmen, det är kul. Det är ett av mina stora intressen även när jag inte jobbar på musikskolan, med inspelning och ljudteknik. Vi har mickat upp lite mer exklusivt så det blir lite bättre ljudkvalité, sedan försöker redigera det så det blir bra. Det känns lovande, det är kul att se sina elever och hur de kämpar på. Och de är duktiga!

Julfilmerna kommer att publiceras på julafton, dels som ett ihopklippt potpurri på Facebook, men också i sin helhet på Heby.se