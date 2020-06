NATTENS NYHETER: Så var natten i Sala och Heby • Comhemkunder drabbade av störningar under lördagskvällen

Nattens nyheter

Störningar hos Comhem under lördagskvällen – drabbade kunder i stora delar av landet. Under lördagskvällen drabbades Comhem av en omfattande driftstörning. Kunder över hela landet drabbades. Vid 23.20-tiden under lördagskvällen meddelar företaget att problemet är löst.

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 0224-561 36 eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Salaallehanda.com • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram