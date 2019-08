NATTENS NYHETER: Så var natten i Sala och Heby • Man åtalas efter dödsolycka

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Resan till skidorten slutade i tragedi – man från Heby kommun åtalas för dödskrock. En man i 60-årsåldern omkom och en jämnårig kvinna skadades svårt när en frontalkrock inträffade på E4:an norrut i våras. Nu har en man i 50-årsåldern från Heby kommun åtalats för att ha orsakat dödsolyckan.

Sport

BILDEXTRA: Hurtiga pensionärer kom till Sala för riksmästerskap i orientering. Under onsdagen sprang den första deltagaren in i skogen för att påbörja riksmästerskapet i strålande sol. ”Det har varit väldigt lyckat” säger Lena Larsson som är informationsansvarig för Sala OK.

