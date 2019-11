NATTENS NYHETER: Skadad bilförare fick föras till sjukhus med ambulans efter olycka utanför Sala

Nattens nyheter

En person skadad efter singelolycka utanför Sala

Vid 04-tiden under lördagsmorgonen fick SOS-alarm in ett larm om att en bil hade kört in i en stolpe eller ett träd längs riksväg 70 vid Tärnaby.

Morgonens toppnyhet

Tusses sånglärare klistrad framför Idol: ”Han är en naturbegåvning”

Just nu skördar Tusse Chiza stora framgångar i Idol. En som känner honom väl och som följer sin gamla elevs resa är Susanne Lindholm Hallnäs på Kulturskolan i Sala.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med SA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Salaallehanda.com • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram