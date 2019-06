Får superkontrakt värt hundratals miljoner – William Karlsson skriver på för åtta år med Vegas

William Karlsson hittade rätt när han kom till Vegas Golden Knights.

26-åringen, som slog sig fram i VSK i början av 10-talet, har varit ett dunderkap av klubben.

Han var oskyddad av Columbus i expansionsdraften, men i Vegas fick han en nyckelroll och började ösa in poäng under debutsäsongen (78 på 82 matcher, och 56 på 82 matcher under den gångna säsongen).

Nu har han belönats med ett nytt kontrakt.

– Jag är upprymd över att vara här i åtta år till. Det är en otrolig känsla. Nu kör vi, säger han i ett videomeddelande på lagets Twitter.

Kontraktet är skrivet över åtta år, fram till och med säsongen 2026/27.

Det ger honom årligen 5,9 miljoner dollar – alltså knappt 55 miljoner kronor om året. Totalt är det värt 438 miljoner kronor med dagens penningvärde.

NHL-skribenten Gary Lawless ser att Vegas nu på allvar håller på att etablera sig i NHL:s toppskikt:

"Det blir mer och mer uppenbart att Golden Knights är en av toppdestinationerna för spelare i NHL. Ingen vill lämna laget och alla vill komma dit", skriver han i en krönika.